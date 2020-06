Aplicaciones para conocer tu horóscopo

De acuerdo a los expertos, la astrología nos puede ayudar a entender lo que ocurre a nuestro alrededor y puede ser muy útil para aprovechar la energía cósmica para saber cuándo iniciar o terminar un proyecto, cómo mejorar tu relación de con los demás y ser la guía para solucionar algunos problemas familiares o profesionales.

Los astrólogos afirman que el movimiento de los astros y el tránsito planetario nos avisan qué tipo de eventos se presentarán durante cierto periodo de tiempo, para que podamos obtener la mayor ventaja de la energía de los astros y ocuparla a nuestro favor.

Por ello, para muchas personas es indispensable iniciar el día leyendo su horóscopo. Actualmente existe muchas aplicaciones pueden ayudarles.

Horóscopo del Zodiaco. Consejos diarios

Esta app puede darte tu horóscopo diario, semanal o mensual. Las predicciones están disponibles en las categorías de salud y bienestar, amor y trabajo.

Te brinda una guía de compatibilidad con otros signos en las diferentes facetas de tu vida, para que sepas las coincidencias que tienes con tu pareja, amigos o compañeros de trabajo.

Puedes conocer tus números de la suerte, así como los colores más adecuados para vestirte en el día a día. Incluye una función de notificaciones diarias que te recordarán checar tus predicciones.

Astro Gurú: Horóscopo + Quiromancia

Es aplicación no solo te da tu horóscopo, sino que además te brinda predicciones de quiromancia (lectura de las líneas de la mano) gratuitas por siete días. Para que los pronósticos sean más precisos, la app te solicita datos como tu fecha de nacimiento.

Las predicciones son de diferentes aspectos de la vida como amistad, amor, dinero, éxito, trabajo, y matrimonio, entre otros. Te puede dar tu horóscopo hasta por una semana.

La quiromancia, por su parte, puede hacerse tanto de la mano izquierda como de la derecha.

Tu horóscopo diario

Se trata de una aplicación muy sencilla de utilizar y para ejecutarla no te pide permiso para acceder a ninguna de las funciones de tu dispositivo.

Es una aplicación gratuita que, según tu signo zodiacal, te dice qué te depara el destino en temas como amor, salud, dinero y trabajo, así como tu número y color de la suerte.

Solo disponible para dispositivos Android.

Mi horóscopo

Al igual que la anterior, esta app es muy sencilla, pero para tener predicciones más precisas te pide datos como tu fecha de nacimiento.

Puedes consultar el horóscopo anual o día por día. Disponible en varios idiomas.

Horóscopo de hoy para los signos zodiacales

Para iniciar esta app tienes que ingresar tu fecha de nacimiento. Puede darte las predicciones detalladas del día, del día siguiente, de la semana y del mes.

Te permite saber lo que te depara el amor, la salud y el trabajo; además, puedes compartirlo a través de las diferentes redes sociales.

Una de las funciones de la aplicación es un recordatorio, para que no olvides consultar tu horóscopo.