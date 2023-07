Así fue la relación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este lunes se dio a conocer que el escritor Mario Vargas Llosa permanece hospitalizado por Covid-19 en Madrid, España. Álvaro Vargas Llosa, su hijo, confirmó la noticia mediante su perfil de Twitter.

"Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios de comunicación respetar en estos momentos su privacidad y la nuestra", firmaron Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa en el post.

En diciembre de 2022, el novelista peruano anunció su separación oficial con Isabel Preysler. Tras ocho años de relación, decidieron poner fin a su historia en medio de escandalosas confesiones.

Preysler y Vargas Llosa se conocieron en 1986, cuando la socialité le hizo una entrevista para ¡HOLA! España. Durante los años posteriores sostuvieron una amistad y en conjunto con sus familias se les vio juntos en eventos públicos.

De manera oficial, Isabel y Mario comenzaron a escribir su historia en mayo de 2015. En ese entonces coincidieron durante un viaje a Reino Unido y tras ser captados juntos desataron rumores sobre un romance.

Con la ilusión en puerta, en 2016 anunciaron ante los medios que habían decidido comenzar una relación. Sin embargo, el escritor confesó que su familia no recibió bien la noticia.

Muy pronto, el acreedor al Premio Nobel de Literatura se mudó a la residencia de Preysler en Puerta de Hierro, Madrid. Los famosos no se cansaban de presumir lo mucho que eran compatibles con sus respectivos hijos.

Tras concluir su divorcio con Patricia Llosa en 2018, Mario le pidió a Isabel que fuera su esposa, pero la socialité no aceptó pues ambos acordaron mantener su vida sin etiquetas. Aun con ello, los planes de boda no se cancelaron a futuro.

Fue en 2020 que el cuento "Los Vientos" vaticinó la repentina separación de los famosos. El texto aborda la historia de un hombre que está llegando al crepúsculo de su vida y que se muestra arrepentido por abandonar a una mujer por otra.

Aunque el propio Vargas Llosa no dijo nada en su momento, el texto inmediatamente fue relacionado con Patricia Llosa e Isabel Preysler. Y tres años después se hizo pública la ruptura.

Isabel Preysler dejó a Vargas Llosa a través de una carta. La pareja tuvo una pelea y en vísperas de Navidad decidieron dejar de vivir juntos y comenzar su camino por separado.

Mucho se dijo luego del quiebre: desde arranques de celos, hasta una incompatibilidad de intereses. "A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo", declararon los allegados al autor de "Travesuras de una niña mala".

A la luz salieron rutinas, intimidades y manías monótonas. Incluso se habló de que Preysler deseaba alejarse de Vargas Llosa desde hace años, pero no lo hacía porque por su edad le daba pena dejarlo.

Aunque ambos procuraron mantenerse al margen de la situación, una vez pasado el escándalo, Mario Vargas Llosa aseguró que le gustaría conservar una amistad con Isabel Preysler, pese a la dramática separación.