AYER HOY MAÑANA

“No me he ido, hoy te acompaño, hoy estoy contigo y a cada paso que des, te sigo. Mira en tu corazón y estoy contigo. Hoy más que nunca estamos juntos, pues fue Dios que ha escogido unirnos. Hoy y siempre estaremos abrazados. Que alegría estar con Dios y que inmensa su Bondad, hoy por fin lo tengo todo. Y que grande recompensa. No más tristezas, no más dolor, no más presiones, no más temor. Tengo el amor de Dios y tengo tu amor. Sonríe por mí, sonríe por ti. Yo te espero. Que te apura si en tu corazón te abrazo. Que te aflige si en tu gloria nos veremos…” Anónimo… Dedicado a quienes han partido a la Casa del Padre Celestial… Nuestras condolencias para la familia Dibildox Jasso por el fallecimiento de su esposo, padre, abuelo; ingeniero Juan Dibildox Martínez que ha volado muy alto a la paz del Señor… Para su esposa Mirtala, sus hijos, nietos, hermanos y familia que tengan paz en sus corazones… Abrazo desde estas líneas a la familia de Chuy Díaz de León Pedroza por su deceso, ahora está al lado de sus papás y hermano… Asimismo acompañamos a la familia de Coco Espinosa Díaz de León que partió a la paz eterna… Para sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y toda la familia Leos que Nuestro Señor los consuele en estos momentos de dolor… Para Juan, Chuy y Coco que estén gozando de la luz perpetua… Santoral para hoy: Sulpicio y Valerio obispos. Papías, Mauro, Aquilino, Gelasio… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años como Nena González de Delgadillo que escuchará las primeras “Mañanitas” de parte de su esposo Benito Delgadillo, de su hija Silvia Elena, sus nietas, seres queridos y amistades… Desde aquí felicitaciones Nena… La maestra de yoga Maru Orduña de Campuzano fue festejada por sus alumnas en el Club Deportivo Potosino con un desayuno… Muy temprano le desearon lo mejor su esposo Víctor Manuel Campuzano Montoya, sus hijos: Guillermo Campuzano Orduña y su esposa Liliana Loredo Carrillo; Sara y Mariana Campuzano Orduña y sus nietas Otilia y Matilda Ulrich Campuzano que la felicitaron desde el lugar donde radican… En el desayuno estuvieron con Maru: Claudia Robles, Mary Carmen Marcos, Geles Pérez, Ruth Leyva, Delia Vértiz, Azucena Pérez Amaral, Elisa Chávez, Juan María de la Rosa, Marilú González, Martha Vázquez, Paulita Flores, Sara Martínez, Laura Elena González, Yadira… Saborearon un rico desayuno preparado en la Cafetería del Deportivo y apagó la vela de su aniversario una vez más con las “Mañanitas” que cantaron todas sus alumnas… Maru desde aquí te deseamos muchas más vueltas al Sol llenas de salud y bendiciones y agradecimiento por todas las enseñanzas que nos das… El Hogar Vicentino Ignacio Montes de Oca, Casa Hogar para Adultos Mayores invita a la sociedad potosina a su Kilometro de ayuda que pueden ser pañales, rastrillo, jabones, desodorantes, champú, papel de baño, jabón para lavar ropa, contenedores para distribuir la ropa o la basura… Pueden llevar las donaciones a Av. Juárez a un lado del Edificio de la Secretaria de Salubridad… Los abuelitos y abuelitas que viven en este hogar les agradecerán lo que puedan obsequiar… Hoy disfrute la Luna nueva en Capricornio… El tiempo se espera frío… Hasta la próxima