AYER HOY MAÑANA

“Me encantó: Te estás volviendo vieja”, te dijeron, has dejado de ser tú, te estas volviendo amargada y solitaria… No, respondí. No me estoy volviendo vieja, me estoy volviendo sabia. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser, he dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí misma… No, no me estoy volviendo vieja. Me estoy volviendo asertiva, selectiva de lugares e ideologías. He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas tóxicas, almas enfermas y corazones podridos, no es por amargura, es simplemente por salud, paz, tranquilidad y sobre todo por amor propio…” Anónimo… Santoral para hoy: Miércoles de Ceniza. Santos: Eusebio, Adrián. Juan José de la Cruz. Virgilio… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años… Hoy se impone la ceniza y comienza la Cuaresma… Con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, por parte del Dif Municipal y el Gobierno Capitalino se ha invitado a la escritora Ángeles Mastreta que se presenta el día de hoy en el Patio Cultural del Palacio Municipal… El sábado 8 estará presente la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchu a las 11:00 am en el Centro Universitario Bicentenario… Sábado 15 a las 11:00 am, la plática estará a cargo de la escritora y conferencista internacional, Adriana Macías… Sábado 22 a las 11:00 am en el Teatro de la Paz, expone Inés Sainz, periodista deportiva y conferencista… Seguramente será una participación muy importante para todas las personas que asistan a las pláticas de estas cuatro mujeres que han sobresalido cada una en lo suyo… Recibió el sacramento del bautismo, el pequeño Iker Zollino, durante emotiva ceremonia donde estuvo acompañado de sus padres: Daniel Zollino y Danitzia Lozano, de sus padrinos: Paulet Lozano, Alejandra Álvarez y Gastón Lozano, quienes desde ese momento han adquirido una responsabilidad moral para su ahijado… Posterior se ofreció una comida en honor del nuevo cristiano donde estuvieron sus abuelos Roberto Lozano y Patricia del Bosque; la familia Zollino, numerosos amigos y familiares que disfrutaron de agradable tarde… Felicidades a Iker al entrar a formar parte del Cuerpo Místico de Cristo… Con una cena de gala un grupo de ex alumnos del Colegio Motolinía celebró el Centenario de su fundación donde se recordó a los fundadores de este prestigiado centro educativo, a las religiosas que han formado a numerosas generaciones y maestros que han participado también en la educación y preparación de jóvenes… Enhorabuena Colegio Moto… En el Centro Marillac que se encuentra en Avenida Mezquital 885 en la Colonia Rural Atlas, tendrá lugar la 2ª. Jornada Odontológica del lunes 10 al viernes 14 de este mes… El servicio es totalmente gratuito para todas las personas que deseen asistir con los médicos de la Universidad Nacional de México, Universidad Autónoma de San Luis y la Sociedad Gilberto, A.C…. Todo un éxito fue la reunión de la Asociación Nacional de Ganaderos de Toros de Lidia que se llevó a cabo en la Plaza de Toros “El Paseo”, donde los asistentes compartieron una cálida convivencia…Hasta la próxima