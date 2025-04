AYER HOY MAÑANA

“Este legado nos dejó el Papa Francisco: Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran y aman. Si repensabas que ser feliz es no tener un cielo sin tormenta, un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, estabas equivocado. Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en los malentendidos, periodos de crisis. Ser feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dar gracias por cada mañana. Ser feliz es no tener miedo de tus propios sentimientos. Es saber hablar de ti. Es tener coraje de escuchar un No. Es sentirse seguro al recibir una crítica, aunque sea injusta. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para decir me equivoque. Es tener el valor de decir perdón. Significa tener sensibilidad para decir Te necesito. Significa la capacidad de decir Te amo. Que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz… Nunca te rindas con las personas que te aman. Nunca renuncies a la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble…” Felices Pascuas… Santoral para hoy: San Jorge, Patrono de Inglaterra. San Adalberto, obispo de Praga. Beatos Gil de Asís compañero de San Francisco…. Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años como Elvia Camacho que escuchará las primeras “Mañanitas” de sus hijos Paco, Laura y Claudia, hijos políticos, nietos, hermanos, familiares y amistades que le harán llegar los buenos deseos por diferentes medios… Abrazo desde aquí para Elvia en tan especial día… Nuestras condolencias a la familia Meade Vértiz por el sensible fallecimiento de Roberto (Tomate) Meade García que partió a gozar de la paz eterna… Para su esposa Tessa, sus hijos Roberto, Santiago y Andrés, sus respectivas esposas, nietos, hermanos, seres queridos y amigos pedimos al Señor que los consuele en estos momentos de dolor… Para el Tomate que descanse en paz y luzca para él la luz perpetua… Feliz, luce anillo de compromiso Araceli Saavedra Nieto, regalo de su prometido Francisco Cervantes Durán… Los ahora prometidos recibieron felicitaciones por parte de sus respectivos padres: José Enrique Saavedra González y Cheli Nieto de Saavedra; Miguel Ángel Cervantes Villarreal y Julia Durán Vizcarra que hicieron votos por la felicidad de los futuros esposos que han escogido el próximo mes de noviembre para recibir la bendición nupcial… En la reunión Ara y Francisco estuvieron acompañados de los hermanos de ambos y la única hermana de Ara, Yoyis Saavedra Nieto que brindaron junto a los novios por su nueva vida que pronto empezarán… Enhorabuena a Ara y Francisco y lo mejor para ellos desde esta columna… Doña Mary Chuy López viuda de Mercado celebró con toda alegría sus 94 años de vida rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos que cantaron para ella las mañanitas… Mamá Chuy como cariñosamente le llaman a su mamá y abue, su hija mayor Martha Mercado de Ruiz y sus hijos: Martha, Aracely, Cristina, Javier, Liliana, Daniel y su esposa Fabiola; sus hijos que viven aquí, porque algunos radican fuera de San Luis y no pudieron estar presentes, los de aquí: Enrique, Marichu, Marycarmen, Rosa Laura, Juan Carlos y sus conyugues, en total son cinco generaciones que disfrutaron de este convivio donde todos pasaron una tarde de lo más agradable… Parabienes para Mamá Chuy desde estas líneas por estos 94 años de vida… Hasta la próxima…