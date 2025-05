AYER HOY MAÑANA

“Ojalá te sigas eligiendo todos los días a ti. Ojalá te levantes cada mañana orgullosa de quien eres. Ojalá te enamores de tus defectos: de todos. Y te hagas muecas cada vez que te miras al espejo. Porque una sonrisa todo lo puede. Ojalá no te rindas nunca, ni siquiera cuando sientes que no puedes más. Ojalá no mires para atrás ni para tomar impulso y ganes fuerza para levantarte después de tropezar con esa piedra una vez más. Ojalá cantes mientras te bañas con todas tus ganas, aunque al segundo caiga un gran chaparrón. Ojalá grites a los cuatro vientos que puedes con todo. Ojalá te regalen sonrisas para cada lágrima. Ojalá te den abrazos de esos que quitan los miedos en un segundo. Y en los que dan ganas de quedarse a vivir. Ojalá te quieras… pero bien…” Anónimo… Santoral para hoy: Santos y mártires mexicanos, fueron canonizados en ceremonia solmene en Roma con la asistencia de numerosos mexicanos, por Su Santidad Juan Pablo ll el 21 de mayo del 2000. Santos: Valente obispo. Virginia y Constantino el Grande emperador romano… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años… Nuestras condolencias a la familia Armendáriz Montiel por el fallecimiento de Rafael Armendáriz Blázquez que partió a gozar de la paz del Señor… Para su esposa Martha Eugenia, sus hijas, yernos, nietos, hermanos y familiares que el Todopoderoso los consuele en estos momentos de dolor… Para Rafael que descanse en la Casa del Padre Celestial… Celebraron su cuadragésimo tercer aniversario de casados, Gerardo Villasuso Pérez y Sandra Gaviño Roble Gil que fueron felicitados por sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y numerosos amigos mientras los festejados pasaron agradables días de asueto cerca de nuestra ciudad… Desde estas líneas les enviamos un abrazo y deseando cumplan muchos años más en su vida matrimonial… Parabienes para Gerardo y Sandra… El doctor Paco López Ostendi celebró su cumpleaños acompañado de su novia Laura Autrique, sus hijos que le enviaron numerosas felicitaciones desde donde se encuentran, sus hermanos Cuata López de Ciuffardi con sus nietos Avril y Gianluca; Salvador Cardona y Tere López de Cardona; Chela Wagner de López con toda su familia, sus amigos y compañeros del colegio desde la primaria, compañeros de medicina que pasaron una tarde de lo más agradable en la comida que organizó Laura para el cumpleañero que apago las 68 velitas de su pastel de aniversario… Enhorabuena Paco por este nuevo año de vida al lado de tus seres queridos… Ayer celebró su día de días, Lydia Torre Medina Mora con las primeras “Mañanitas” de parte de sus hijos, nueras, nietos, hermanos y durante el día de parte de sus amigas que lo hicieron por diferentes medios… Desde esta columna lo mejor a Lydia en esta fecha… Felices recibieron la bendición nupcial, la pareja que forman Valeria Alcalde Aguilar y Carlos Morales Barba en emotiva ceremonia acompañados de sus respectivos padres: Federico Alcalde Torres y Silvia Aguilar Pelayo; Enrique Morales y Ángeles Barba que fungieron como padrinos de velación en la ceremonia de sus herederos… Los diferentes símbolos del matrimonio los llevaron sus hermanos y amigas… Posterior se ofreció una reunión en honor de los nuevos esposos que disfrutaron en grande su fiesta con sus numerosos familiares e invitados… Este viernes la Sociedad Potosina La Lonja ofrece la tradicional comida del Día de la Madre a todas las esposas de los socios, sus hijas y nietas, para quienes se ha preparado un rico menú que degustarán las asistentes… Habrá música en vivo y regalos para las presentes, a quienes se les pide hacer la reservación con tiempo… Hasta la próxima…