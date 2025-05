AYER HOY MAÑANA

“Nunca te quedes con ganas de nada… porque quizá cuando quieras hacerlo ya es tarde. Porque quizá mañana ya no puedas. Y no es lo que se suele decir… es la pura verdad. Un día se te quedan un montón de planes en el aire y te arrepientes de todas las veces que dijiste que no… de todas las veces que lo dejaste pasar… que esperaste hasta mañana. No esperes, hazlo. Hazlo ahora, atrévete, ríe, llora. Disfruta el momento. Ama de verdad. Sal a darlo todo, cuídate. Aprovecha lo que tienes. Se tú. Ten detalles. Valora lo que tienes, a los que tienes: quédate con lo bueno perdido, demasiado para seguir haciéndolo. No dejes que sea tarde… y vive…” Autor: Lola Ortiz… Santoral para hoy: Santos: Germán obispo. Oliverio. Bernardo, patrono de los alpinistas y fundador del Monasterio de San Bernardo. Emilio, Félix, Priamo, Luciano, Justo obispo. Crescente, Pablo y Eladio… Felicitaciones para quienes lleven estos nombres, para quienes cumplen años… Se conmemoraron los 100 años de la canonización de Santa Magdalena Sofía Barat, fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús que tiene presencia educativa en más de cuarenta países donde más de mil ochocientas religiosas han educado a muchas generaciones que pasan por estas aulas y terminan sus estudios en los Colegios del Sagrado Corazón… Cumplió un aniversario más de vida, Sandra María Villasuso Robles Gil al lado de su esposo Mario Mercado Ugalde, sus herederos: Joaquín, Andrés y Eugenia, sus papás, hermanos, suegros, cuñados y numerosas amistades… Celebró su cumpleaños Pilar Labastida de Allende, quien escuchó las primeras “Mañanitas” de parte de su esposo Javier Allende, sus hijos Pili y Christian, Javier que lo hizo desde el vecino país del norte; Andrés y Mayte; sus cuatro nietos: José María, Andrés, Diego y Jerónimo… En el transcurso del día lo hicieron sus hermanos, cuñados, sobrinos y amigas… Se convirtieron en felices papás, Patricio Meade Torres y Vero Pérez Suárez, a quienes la cigüeña les obsequió un varoncito que ha venido a llenarlos de alegría… Participan la llegada de Patricio, nombre que le impondrán al pequeñito al acercarlo a las Aguas del Jordán, sus abuelos Alejandro Meade García y Cari Torres de Meade; Ricardo Pérez, sus hermanos que les han hecho llegar los mejores deseos a Pato y Vero y a Pato chiquito… Felicidades… Rodeado de su familia celebró su día de días, Toño Cordero Carreras al lado de su esposa Morena Pérez Espinosa; su hija Carmelita con su esposo Paco González Humara y su pequeño Cristóbal… Enhorabuena a Toño desde esta columna y que cumplas muchos años más al lado de Morena, Carmelita y Paco y desde luego de Cristóbal… Se convirtieron en esposos, en emotiva y original ceremonia, la pareja que forman Ana Paula de los Santos Pizzuto y Eduardo Torre Gómez que llegaron al altar acompañados de sus padres: Ana Paula del brazo de su papá Marcelo de los Santos Anaya; Eduardo con su mamá Gabriela Gómez Valle… El sacerdote celebrante unió a la pareja por medio del sacramento del matrimonio y ahora son marido y mujer Eduardo y Ana Paula… Acompañaron a los nuevos esposos sus abuelos: Guillermo Pizzuto y Lynnet de Pizzuto; Gela Valle de Gómez; Marcelo de los Santos y Guille Anaya de De los Santos… Posterior a la ceremonia religiosa se ofreció una comida en el mismo lugar donde se ofició la Misa del matrimonio de los esposos Gómez de los Santos que compartieron con sus numerosos invitados… Disfruten la Luna Nueva… Hasta la próxima…