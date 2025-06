AYER HOY MAÑANA

“Me encontré por ahí este escrito que les comparto: Volví a mí y sucedió la magia: Dejé de insistir donde no había lo que buscaba; de pedir con las manos cerradas; de esperar en sillas ocupadas; de poner mis expectativas en personas ocupadas; dejé de pretender que el otro entendiera; de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío. Y entonces Magia: volví a mí como único destino posible; como único camino disponible; como el único reencuentro pendiente. Y me recibí, me acaricie, me perdone. Me recosté sobre mis hombros. Me tengo otra vez. Y entonces… magia. Tengo las llaves de las puertas que quiero abrir. Acá, adentro. Afuera solo están las cerraduras. Pero yo decido donde y de mí depende cómo. Yo decido donde, yo elijo cómo, yo elijo con quien, yo decido que merezco… y que quiero. Y la magia volvió a mí, porque nunca se fue, porque siempre habitó en mí, pero no me permitía en verla, por rechazarme y así baje a mis sombras y resucite, me abrace, me acepté y aquí estoy. No te hagas pedazos por mantener a los demás completos. Que siempre haya paz en tu corazón…” Empezamos el sexto mes del año, han transcurrido 151 días y falta por hacerlo 214 días… Mes dedicado al Sagrado Corazón… Santoral para hoy: La Virgen Santísima de la Luz. Santos: Francisco Caracciolo, fundador de los clérigos regulares menores. Quirino, Rutilo, Emma. Optato de Milevo, Padre de la Iglesia… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… En emotiva ceremonia recibieron el sacramento de la Eucaristía por vez primera de manos del Presbítero y Licenciado Salvador González Vásquez las hermanas María y Pily de los Santos Martínez que estuvieron acompañadas de sus padres: Fernando de los Santos Anaya y Pilar Martínez Bazúa. María invitó como padrinos de su primera comunión a sus tíos: Sergio Bedolla y Lorena Martínez; Pily invitó a Moraima Rivas, que hizo viaje especial desde el vecino país del norte donde radica… Emotivas palabras dirigió el Padre Salvador a María y Pily en esta ocasión tan especial, en la que les habló del sacramento donde recibieron al Niño Jesús en su corazón… Posterior a la ceremonia María y Pily compartieron una comida con sus abuelos Gloria Bazúa de Martínez; Marcelo de los Santos y Guille Anaya de De los Santos; sus tíos, primos y numerosos invitados que disfrutaron de una agradable tarde… Felicidades a María y Pily desde estas líneas… El Club Campestre de Golf fue el marco para la Subasta que se organizó a beneficio del H. Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad con la participación de Bernrdini Art Gallery and Auction Hause. Estuvieron presentes al momento de abrir el evento, el Comandante Adolfo Benavente, José Eduardo Moreno, Presidente del H. Patronato, Gilberto García, ex presidente del Consejo y representantes de Bernardo Art Gallery… La Subasta fue tanto presencial como virtual y las obras que se subastaron fueron de Leonora Carrigton y Andy Washal… Excelente labor la del H. Patronato de Bomberos para reunir fondos y continuar con la heroica labor que realizan en nuestra ciudad… Las pequeñas Marcela y Ana Paula Ávila Zapata tomaron por vez primera la Sagrada Eucaristía en la Capilla de las Madres de la Cruz, donde Monseñor Carlos Medina López las recibió ante el altar para oficiar la ceremonia religiosa en su honor… Marce y Ana Pau estuvieron acompañadas de sus papas: Alan Ávila Ortuño y Marcela Zapata Suarez del Real, de sus respectivas madrinas, sus abuelos Alejandro Zapata y Marcela Suarez del Real de Zapata, de sus hermanos, familiares y amistades que los acompañaron en este día… Posterior hubo un desayuno en honor de Marce y Ana Pau, en el que disfrutaron con sus compañeros y amigos del colegios esta ocasión… Enhorabuena a Marce y Ana Pau desde esta columna… Celebraron 4 y 5 años de vida los hermanos Bosco y Paolo Lizaola Celis con divertida y original fiesta que organizaron para ellos sus papás: Horacio Lizaola Díaz de León y Paola Celis Sánchez que con anticipación hicieron todos los preparativos para sus herederos… Convivieron con los festejados sus abuelos Chayo Sánchez; Heriberto y Kena Lizaola y numerosos invitados que la pasaron de maravilla… Hasta la próxima…