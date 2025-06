AYER HOY MAÑANA

“Les comparto este pensamiento que me envió una amiga: No dejes de sorprenderte, no dejes de emocionarte cada día, a cada instante. No dejes de admirar la luna, ni una noche estrellada, de maravillarte cada vez que el sol té caliente o la lluvia moje tu cara. Nunca dejes de emocionarte con una puesta de sol, de disfrutar de un baño en el mar. O de la llegada de la primavera. Nunca dejes de sorprenderte de estar vivo, de tener amigos, ni de tener la suerte que tienes. No dejes de admirar cada amanecer, cada arco iris, cada eclipse, no te acostumbres a esas cosas para que nunca se vaya ese niñ@ que llevas dentro…” Anónimo… Santoral para hoy: San Bernabé, Apóstol de los Gentiles. Félix y Fortunato hermanos. Rosalinda. Álvaro García mártir portugués. Remberto y Parisio… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años… La Generación del Colegio del Sagrado Corazón que terminó sus estudios en 1975, celebró 50 años de haber realizado sus estudios en este plantel educativo… Con este motivo Dora Cabrero empezó a organizar una reunión con todas sus compañeras y algunas internas de diferentes partes del país que estuvieron presentes en estos días de convivencia… Lo primero fue dar Gracias a Mater en la Capilla del Colegio por los años de aprendizaje y las remembranzas que han tenido de Mater; ahí se tomaron la primera foto junto al altar; posterior lo hicieron en las escalinatas del patio principal. En seguida empezaron a abordar las camionetas que las llevó a la Labor del Rio, donde disfrutaron de agradables e inolvidables para los que Dora hizo un programa para que participaran todas. Ellas: Marcell del Valle, July Abud, Cristy Córdova, Lula González, Amalia Matienzo, Vero Rodríguez, Misca Díaz del Castillo, Lupita Araiza, Pilar Torre, María Anaya, Remedios Robledo, Maga Jiménez, Paty Medlich, Beatriz Rangel, Lourdes Ruiz, Ana María Dahuajare, Laura Campos, Guadalupe González Palomera, Azucena Islas, Dulce María Viggiano, Tere Carreras, Lourdes Huerta, Norma Villasuso, Ana María Valdés, Tere Garza, Ana Bertha, Roxana, Chayo Llaguno, Lupe Villarreal, Alejandra Arriaga, Carcha Borrego, Gloria González, Lety Barrios y Maru Ambriz… A su llegada les dieron la bienvenida con un cóctel, por la tarde fue el rompehielos y en salón de actos hicieron los equipos para participar en las actividades… A las siete de la tarde se reunieron de nuevo en el salón de actos para hacer una vuelta al pasado donde hubo una y mil anécdotas de sus vivencias…Las que no aun no estaban cansadas se organizaron para una partida de naipes… Al día siguiente escucharon los buenos días y siguieron gozando del tiempo de estar juntas en esta reunión donde al medio día tuvo lugar el Rally; encontrar el cofre del tesoro y por la tarde paseo por el río, algunas se atrevieron a cruzar el puente de madera; hubo elotada y tiempo libre para seguir recordando sus entrañables años que pasaron en el colegio, el día terminó con una fogata… Llega el nuevo día, después del desayuno empezó el regreso a casa, cargadas de energía y buenos recuerdos y una gran experiencia al haber compartido estos días con sus compañeras de estudios… Cumplieron años Eugenio y Emilio Cortés López con una divertida fiesta que les organizaron sus papás: Jorge Cortés Dahuajare e Isa López Muñiz donde participó su hermano Diego en los juegos y competencias que hubo entre los festejados y sus invitados… Felicidades a Eugenio y Emilio en este nuevo año de su vida… Hoy habrá Luna Llena en Sagitario; aparece a las 20:30 horas y se oculta a las 06:32 horas de mañana… Hasta la próxima…