AYER HOY MAÑANA

“Después de terminar su obra “Los Miserables” Víctor Hugo, escribió este bello poema que se titula “Te deseo”: Te deseo primero que ames, y que, amada, también seas amada. Y que, de no ser así, seas breve en olvidar, no guardes rencores. Te deseo que tengas amigos, y que, incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Te deseo además que seas útil, más no insustituible. Y que, en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente y que haciendo buen uso de esa tolerancia sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado de prisa, y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero. Porque cada edad tiene su placer y su dolor y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste. No siempre, sino apenas un día. Pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena…” (Primera parte). Santoral para hoy: Santos y mártires Marcos y Marcelino. Hosanna de Mantua… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años… Empieza la novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro… Yolanda del Valle de Puga celebró su cumpleaños rodeada de toda su familia: sus hijos Yolanda Puga con sus herederos Yoli y su esposo Juan Pablo Chávez Cadena con su hijita Victoria, bisnieta de la festejada; Alejandro Ricardo y Rodrigo Navarro Puga. Cristy Puga y su esposo Guillermo Pizzuto Macgee con sus herederos: Guillermo Gerardo y Ana Cristina Pizzuto Puga. Ricardo Puga del Valle y María Andrea Martínez Estrada con su hija Andrea que organizaron una comida para Yolanda que pasó momentos muy gratos con todos ellos, quienes le cantaron las “Mañanitas” por esta nueva vuelta al Sol y le desearon lo mejor… Desde estas líneas muchas felicitaciones para Yolanda en este su día… En emotiva ceremonia recibió el sacramento de la Eucaristía Carlota Rosillo Múzquis, donde estuvo acompañada de sus papás: Sebastián Rosillo y Sofía Múzquis, de su hermano Sebastián, sus padrinos, sus abuelos que hicieron viaje desde la Ciudad de México y los que de aquí Pablo Rosillo Izquierdo y Gaby Villasuso de Rosillo, sus tíos Pablo y Gaby Rosillo con su hija Martina… Los compañeros del colegio y amigos de Carlota entregaron al sacerdote celebrante los canastos con hostias, vino, fruta y ellos mismo hicieron las peticiones durante la misa… Posterior hubo una reunión para Carlota que disfrutó en grande este día tan especial para ella… Enhorabuena… Llevaron a cabo su matrimonio por el civil, la pareja que forman Andrea Abud Alcalde y Guillermo Acosta de los Santos, junto a sus respectivos padres: Manuel Abud y Verónica Alcalde; Cecilia de los Santos y Guillermo Acosta que firmaron junto con los testigos de los novios el acta correspondiente ante el Oficial del Registro Civil… Parabienes para los novios… Mañana se celebra la fiesta de Corpus Christi, festividad del Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor… Hasta la próxima…