AYER HOY MAÑANA

“Diálogo con mi Yo Superior”: ¿Por qué me traicionaron?, fuiste tú quien creo una imagen demasiado optimista de aquellos en quienes confiabas. ¿Por qué me mentiste?, nadie te mintió, fuiste tú quien escuchó solo lo que querías escuchar e ignoró lo que se quedaba por decir entre líneas. ¿Por qué me abandonaron?, nadie te dejó, nadie es propiedad de nadie. Todo el que se cruza en tu camino, tan pronto como cumple su misión, sigue su camino. ¿Por qué me gritan?, para que empieces a expresar tus sentimientos y dejes de reprimirlos. ¿Por qué me insulta?, para que te quieras a ti mismo, cuídate y apréciate. No te lo tomes como algo personal. Nada está directamente en tu contra, al contrario: todo está a tu favor para que despiertes, para que tomes conciencia y evoluciones como ser humano. Lo que emana de ti es lo que atraes. Eres un imán de oportunidades de crecimiento, permítete aprender de la experiencia. Vivir es un aprendizaje, un desaprendizaje y un reaprendizaje eternos. Nadie hará esto por ti. Esto es ser responsable de tu propio destino. Esto es para despertar una nueva Era dentro de ti…” Anónimo… Santoral para hoy: Santa mexicana María de Jesús Sacramentado Venegas, fundadora de la Congregación de las Hermanas Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, Justino, Pedro Crisólogo… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… Nuestras condolencias a María Elena González de Delgadillo, su hija Silvia Elena, sus nietas, hermanos, por el fallecimiento de Benito Delgadillo, que ahora goza de la vida eterna… Asimismo, nuestro pésame a la familia Zermeño Nava por el deceso de María Eugenia Nava Calvillo… Para su esposo Pepe, sus hijos, nietos, hermanos y familiares que Nuestro Señor los consuele en estos momentos de dolor… Para toda la familia de la Maestra Graciela Arriaga García, quien radicó un tiempo en esta ciudad, siendo oriunda de Ciudad Victoria donde partió a la Casa del Padre Celestial… Le damos el pésame a sus seres queridos los hermanos Puga Arriaga por su tía que ahora está en la paz del Señor… Para Benito, María Eugenia y Graciela que descansen en la vida eterna… El Presbítero Rubén Pérez Ortiz, Párroco de la Iglesia de Tequis, estuvo de manteles largos al festejar un año más de vida rodeado de su familia, del Señor Arzobispo Don Jorge Alberto Cavazos Arispe que ofició la ceremonia en la fecha de su aniversario, de todos los feligreses de los sectores de Tequis y amistades que se unieron a felicitar al Padre Rubén como cariñosamente se le conoce… Desde estas líneas le enviamos los mejores deseos y que siga sumando muchos años más como Sacerdote de la grey Diocesana de nuestra ciudad… Esperan la llegada de su segundo heredero para dentro de unos meses más, la pareja que forman Carlos Alvarado Moreno y Bea Ruiz Villasuso, que junto con su heredero mayor Andrés están felices con la llegada de la cigüeña nuevamente a su hogar… Participan de esta alegría los abuelos del nuevo bebé, Manuel Ruiz Chávez; Alberto Alvarado y Tere Moreno de Alvarado, sus hermanos, sobrinos y numerosas tías… Recibió el sacramento del bautismo el pequeño Miguel al lado de sus papás: Miguel Torres y Mariana Alcalá, su hermanita Inés; sus padrinos: Elizabeth Treviño, Andrés Torres, Valeria Flores y José Ramón Barragán que han contraído un parentesco espiritual con su nuevo ahijado… Compartieron con Miguel y Mariana esta fecha tan especial sus respectivas familias que disfrutaron posterior de una reunión en honor del pequeño Miguel… Hasta la próxima…