AYER HOY MAÑANA

"Volví a mí y sucedió la magia: Deje de insistir donde no había lo que buscaba. Deje de pedir con las manos cerradas. Deje de poner mis expectativas en personas ocupadas. Deje de pretender que el otro entendiera. Deje de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío. Y entonces magia: volví a mi como único destino posible. Como único camino disponible. Como el único reencuentro pendiente. Y me recibí. Me acaricié. Me perdoné. Me recosté sobre mi hombro con mi propia voz. Y me encontré. Distinta pero intacta. Me tuve otra vez. Y entonces... magia. Tengo las llaves de las puertas que quiero abrir. Acá adentro. Afuera solo están las cerraduras. Pero yo decido donde y de mi depende como. Yo decido que merezco... y que quiero. Y magia volvió a mí, porque nunca se fue. No te hagas pedazos por mantener a los demás completos... pon paz en tu corazón y la magia volvió..." Anónimo... Santoral para hoy: Eulogio. Ramiro. Constantino. Sofronio. Vicente mártir de León... Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años... Este viernes se harán tres homenajes a Rosa Luz Villasuso, a través del Instituto Potosino de Bellas Artes y el Centro de los Artes en esfuerzo paralelo con el Museo Muni de la Universidad... A las 20:00 horas en el Ceart se inaugura "Ritmo cromático", una muestra de obra bidimensional de distintos periodos de la producción artística de la maestra. Las piezas en conjunto proponen un diálogo entre dos procesos: las tensiones, los ritmos compositivos y paletas cromáticas, mostrando los hilos conductores que han conformado el cuerpo de su obra. Sobre su trayectoria destacan más de 20 exposiciones individuales en espacios nacionales e internacionales, ganadora del Premio de Pintura del Concurso Nacional de Artes Plásticas en Aguascalientes en 1968. Primer Premio Nacional de Grabado en 1974 y el Primer Premio de la Sección Bienal de Tapiz del Salón Nacional de Artes Plásticas, entre otros. Cabe destacar que la homenajeada es potosina y a lo largo de su carrera se desempeñó como docente de los tres espacios mencionados: IPBA, Ceart y Universidad Autónoma, razón por la cual las exposiciones ocurren simultáneamente en los tres espacios... Martha Espinosa Pérez estuvo de manteles largos al festejar un aniversario más vida al lado de sus hijos Ale, Claudia y Ernesto... Fue objeto de numerosos parabienes de parte de sus hermanos, familia y amistades... Se está invitando por parte de la Sociedad Potosina La Lonja al tradicional Baile de los Lanceros que se va a llevar a cabo el próximo sábado 21 de este mes... Están invitados los hijos, hijas, nietas, nietos de los socios para que participen en este baile que se ha retomado para que estas nuevas generaciones puedan vivir y disfrutar de lo que fue el Baile de los Lancero... Ya pueden inscribirse en las oficinas de La Lonja para empezar a formar los cuadros que participarán... Adelantamos "Mañanitas" para mañana a las Cuatas López Ostendi, Carmen que pasará su día al lado de su hijos: Emilio y Melissa Ciuffardi; Franco y Sinthya Ciuffardo; sus nietos y hermanos... La Cuata Lupe la pasará con su esposo Jorge Álvarez, hijos y nietos en el lugar donde radican... Felicidades para Carmen y Lupis desde esta columna... Mañana Media la Cuaresma... Hasta la próxima...