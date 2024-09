Ayer,hoy, mañana

“Espero que los días sean tranquilos y los momentos pasen despacio. Y cada camino te lleve a donde quieras ir. Y si te enfrentas con una opción y tienes que elegir espero que elijas la que signifique más para ti. Y que una puerta se abra por cada puerta que se cierra. Espero que sigas caminando hasta que encuentres una ventana, si hace frío allá afuera, muéstrale al mundo lo cálido de tu sonrisa. Más que cualquier cosa: mi deseo para ti es que esta vida se convierta en todo lo que tú quieras. Que tus sueños sean grandes y tus preocupaciones pequeñas. Que no necesites cargar más de lo que puedas llevar. Y mientras estás allá afuera obteniendo lo que quieres, espero que sepas que alguien te quiere y pide por ti…” Anónimo… Santoral para hoy: Nuestra Señora de la Consolación. Santos: Moisés, quien recibió las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí. Bonifacio l Papa. Rosalía de Palermo. Cándida. Rosa de Viterbo… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años… Nuestras condolencias a la familia Galván Flores por la partida a la Casa del Padre Celestial, quien fue un excelente esposo, padre, abuelo, bisabuelo, familia y amigo: Gilberto Galván como cariñosamente siempre fue “La Giva” … Para su esposa Susana Flores de Galván, hijos: Gilberto Galván y Guadalupe Zacarías; Susana Galván y Joaquín González; Gonzalo Galván Flores; Sandra Galván y Perico Leal; Gerardo Galván y Rocío Ortuño, nietos y bisnietos que el Señor los consuele en estos momentos de dolor… A “La Giva”, que siempre lo recordaremos con mucho aprecio, deseamos que descanse en paz y luzca para él la luz perpetúa… Un abrazo desde estas líneas para Rosy Pumar del Río por el fallecimiento de su esposo Ramón Leboreiro Arístegui que se ha reencontrado con su hijo Diego en la paz eterna… Para sus hijos: Scott; Ana Belén y su esposo Andrés Vázquez, sus nietos Maya y Andresito, sus seres queridos y amistades que el Todopoderoso los llene de amor… Para Ramón que goce de la paz del Señor y así descanse en la eternidad… Excelente decisión tomo Carmenchu Torres Vilet al obsequiar la biblioteca de su mamá Carmenchu Vilet donde guardaba todo lo que ella hizo por el cuidado del medio ambiente al que dedicó muchas horas, días y años de los que obtuvo numerosos premios a nivel nacional e internacional… Ella en alguna ocasión me platicó cuando fue a dar un seminario a Seúl y Bangkok… Tengo muchos recuerdos de sus pláticas y guardo con cariño los obsequios que me hizo sobre la jardinería… Ahora este legado de Carmenchu Vilet ha quedado para las nuevas generaciones en Nuestra Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí… Todos estos libros fueron recibidos por el Rector de la Universidad, el doctor Alejandro Zermeño… Vale Vallejo Meade celebró sus doce años de vida con una reunión en la que pasó una tarde de lo mejor, en la que apagó las velas de su pastel de aniversario al compás de las “Mañanitas”, donde estuvieron presentes sus abuelos Manolo Muñiz y Maru Meade, su madrina Montse Cortés… La festejada disfrutó en grande de este día donde recibió además bonitos presentes como recuerdo de su nuevo año… Desde aquí le mandamos un abrazo por tal motivo… Inés Rivera Salinas apagó la primera velita de su aniversario, rodeada de sus papás Fermín Rivera y Moni Salinas de Rivera; sus abuelos Ernesto Salinas y Blanca Villarreal; Rosario Rivera Agüero; sus tíos Blanca y Mauricio Hamphesire y su hijo Mau; Fito Salinas; Belém Rivera y su hija Sofi… Su fiesta fue del Arco Iris como motivo de su cumpleaños… Todos los presentes disfrutaron de una agradable tarde donde Inés fue el centro de la reunión… Muchas felicidades para la pequeña desde esta columna… El pequeño José Pablo Meade Carrillo cumplió dos años de edad y sus papás: Juan Pablo Meade y Gaby Carrillo le ofrecieron una fiesta en la que estuvieron presentes sus primitos y amiguitos que departieron con el festejado esta fiesta al igual que sus abuelos y tíos… Enhorabuena a José Pablo en su días de días… Hasta la próxima…