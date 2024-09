Ayer,hoy, mañana

“Que los recuerdos de ayer no puedan convertirse en tu presente… Que la vida no está hecha para retrocederla sino para mirar el futuro y avanzar. Que las personas que te importan siempre estarán en tu corazón. Que mirando por la ventana el mundo tiene más sentido. Que si la vida te pone obstáculos tienes que aprender a saltarlos. Que cuando no quieras seguir sola tienes que cerrar los ojos y respirar hondo. Que el mundo con tu sonrisa es un mundo mejor… Que la vida es dura, pero tú tienes que ser más. Que todo tiene sentido con una sonrisa. No dejes de sonreír, probablemente te salga primero una mueca, inténtalo de nuevo, porque cargues lo que cargues tu sonrisa te ayudará…” Anónimo… Santoral para hoy: Beatos oaxaqueños Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, beatificados por San Juan Pablo ll en agosto de los mártires… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… Nuestras condolencias a la familia de Miguel Ángel Delgado Oviedo que partió a la Casa del Padre Celestial… Para sus hermanos y todos sus seres queridos que el Señor los consuele en estos momentos de dolor… Para Miguel Ángel le de la paz eterna, descanse en el Señor… Celebró su cumpleaños Daniela Villasuso Estrada, acompañada de su esposo Mauro Castañeda, sus hijas: Danielita, Vale, María Inés y Maura, quienes le cantaron las primeras “Mañanitas” con este motivo para ayer hacerlo nuevamente a Danielita que también la festejaron sus papás, hermanas, abuelos: Carlos Villasuso y Coco Estrada; Memo Castañeda y Clarisa Ahumada, sus tíos, primos y amistades… Todos disfrutaron de un paseo muy agradable para celebrar una vuelta más al Sol de las dos Danielas… Enhorabuena para mamá e hija desde esta columna… Renovaron sus votos matrimoniales al cumplir cincuenta y cinco años de casados don José Salvador Saavedra Gómez y Gloria González de Saavedra, rodeados de sus hijos, hijos políticos, nietos y familia, con una comida en su honor que organizaron para ellos sus herederos, en la que les cantaron las “Mañanitas”, apagaron las velas del pastel con los 55 de su matrimonio… Sus hijos: José Salvador Saavedra y Miriam Noriega; Gerardo Alvarado Blanco y Julia María Saavedra; Victorino Zárate y Gloria María Saavedra; Lindoro González y Rosa María Saavedra; José Enrique Saavedra y Aracely Nieto; Jorge Gustavo Espinosa y María del Carmen Saavedra; Hilario Mora y Ana Luisa Saavedra; Eduardo Sánchez y Verónica Jazmín Saavedra; Ulises Gómez y Beatriz Angélica Saavedra; Adair y Magdalena Saavedra; Luis Amaya y María del Rosario Saavedra; Luis Saavedra y Karla Berenice; Héctor Saavedra y Tere Blanco; Ivann, Bety y Lupita Saavedra González… Felicidades desde estas líneas a don Salvador y doña Gloria por esta bonita familia que los llena de alegría… Felicitaciones para los esposos Saavedra González desde estas líneas y les deseamos lo mejor… Cumplió tres años de edad la pequeña Eugenia Abud Musa al lado de sus papás: Fernando Abud y Eugenia Musa, su hermanito Fernando, sus abuelas Maru Celis de Musa e Irasema Medellín de Abud y numerosos invitados… Adriana Ochoa, lo mejor para todo lo que viene en tu vida y gracias por el tiempo que pudimos convivir en el Pariódico Pulso, buenos momentos siempre… Hasta la próxima…