Ayer,hoy, mañana

“No me he ido, hoy los acompaño, estoy con ustedes y a cada paso que dan los sigo. Miren su corazón y estoy con ustedes. Hoy más que nunca estamos juntos, pues fue Dios quien ha escogido unirnos. Hoy y siempre estaremos abrazados, que este tiempo sea un signo de existencia del por siempre que tenemos para amarnos. ¡Qué alegría es estar con Dios y que inmensa su bondad! Hoy por fin lo tengo todo. ¡Y que gran recompensa! No más tristeza, no más dolor, no más presiones, no más temor. ¡Tengo su amor! Que les apura si en su corazón los abrazo…” Anónimo… Unas palabras de aliento para Pupy Foyo: sus hijos Andrea y Eduardo; Jimena; Tito y Marian; sus nietas Andreita y Sofía al haber partido a la Casa del Padre Celestial, su esposo, papá, abuelo Tito Fernández Guerra que ha volado muy alto hasta alcanzar la paz eterna… Para los hermanos Fernández Guerra, la familia Foyo Martínez, sus amigos, que Nuestro Señor les mande el consuelo que necesitan en estos momentos de dolor… Descanse en paz Tito y luzca para él la luz perpetua… Santoral para hoy: San Benito. Aniano abad. Melisio y Gaudencio y Eulalia… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres… Nuestra compañera de Pulso, Contadora Elma Guadalupe Torres Méndez dio una vuelta más al Sol rodeada de sus hermanos, sobrinos y familiares que prepararon para ella una especial reunión en donde escuchó las “Mañanitas” de todos los presentes y pasó un feliz día… Desde aquí otro abrazo a la cumpleañera que también fue festejada por todos los colaboradores de este Diario… Sus hijos organizaron una comida a doña Bertha Niza Meraz de González al cumplir sus 100 años de vida que disfrutó en grande rodeada de sus herederos: Bertha, Genaro, Rebeca, Came, Laurita y Rafael, sus nietos que recibieron a todos los invitados que disfrutaron de este acontecimiento… La festejada estuvo acompañada de su hermana Maty y toda su familia… Desde estas líneas le enviamos un abrazo por su centenaria vida… Así mismo agasajaron a Chela Faz de Aranda en el 90 aniversario de su natalicio… Sus hijos ofrecieron una reunión donde estuvo rodeada además de sus nietos, hermanas y amigas que le desearon lo mejor por esta ocasión… Poncho Chávez González tuvo una reunión en su nuevo aniversario al lado de sus papás: Gaby González Guerra y Poncho Chávez, sus hermanos Miguel y Gaby, su abuela Susana Guerra, sus primos y compañeros de estudios… Enhorabuena Poncho… Pepe León Navarro escuchó las “Mañanitas” de parte de su esposa María Elena Abud, de sus hijas: Mariel, Alejandra, Fernanda y Elizabeth, sus hijos políticos, nietos, familia, amigos al subir al octavo piso en su vida… El festejado pasó un feliz día en su 80 Aniversario… Felicidades Pepe desde esta columna… A Alis Gómez Compeán, Presidenta Nacional de Ex alumnos del Colegio del Sagrado Corazón le enviaron los mejores parabienes por su día de días y por el trabajo que ha realizado en la comunidad de este plantel educativo con los mejores resultados… Hoy habrá Luna Llena en Leo, el tiempo estará frío y ventoso… Hasta la próxima…