Ayer,hoy, mañana

“Renovemos nuestras promesas: prometí no llevar la carga de los rencores porque hunden el corazón y quitan la sonrisa. Prometí dejar atrás a las personas que pintan de gris mi mirar, porque aprendí a entender que son callejones sin salida. Prometí llorar cuando lo necesite, pero solo para no sentirme tan pesada porque las lágrimas que no se liberan, pudren mi paz. Prometí no silenciar mi arte, porque las veces que lo hice, me costó respirar. Prometí alejarme a tiempo de los sitios en los que me ahoga estar, porque me respeto. Prometí disfrutar más porque, al fin y al cabo, la vida es solo un suspiro. Prometí mirarme más a los ojos frente al espejo, contemplarme y amarme, porque soy mi propio hogar y lo llevo conmigo a donde quiera que vaya. Prometí no dejar de escribir, transformar la palabra en medicina cuando me enfermo de vanidad, porque soy humana. Prometí esto y mucho más, porque lo merezco. Voy a tener que renovar un par de promesas, de las que he fallado…” Anónimo… Nuestras condolencias a la familia Hinojosa de la Fuente por el sensible fallecimiento de nuestra querida amiga Mimí de la Fuente que partió a gozar de la paz a la Casa del Señor… Para sus hijos Mimí y Horacio Tobías; Vero y Juan Carlos Sojo; Cali y Francin Coulon, nietos, hermanos y amigas que Nuestro Padre Dios los consuele en estos momentos de dolor… Para Mimí que descanse al lado de Carlos su esposo en el reino celestial… Norma Villasuso de Breitenbucher recibió los primeros parabienes en su día de días de parte de su esposo John Breitenbucher para luego hacerlo sus hermanos, sobrinos y amistades que le desearon lo mejor para hoy y siempre al dar una vuelta más al Sol… Con una comida festejó un año más de vida, doña Martha Mercado de Ruiz, a quien cantaron las “Mañanitas”: su mamá María de Jesús López de Ruiz, sus hijos: Rodolfo, Martha y Javier Ruiz Mercado; Aracely Ruiz y Jorge Cadena; Cristina Ruiz y Jaime Moreno; Liliana Ruiz y Roberto Ríos; Daniel Ruiz y Fabiola Burgaña, sus nietos que hicieron que la comida estuviera de lo mejor para doña Martha… La agasajada disfrutó en grande esta fecha de su cumpleaños con todas las sorpresas que prepararon para ella sus hijos y nietos… Felicidades para ella desde esta columna… Alejandra Álvarez López y Gastón Lozano unen sus vidas por el sacramento del matrimonio en unas semanas más… Con este motivo su mamá Graciela López Wagner y su abuela Graciela Wagner de López han organizado una fiesta de despedida de soltera a la que asistirán su familia y amistades que harán votos por los futuros esposos para su vida de casados… Felicidades a Alejandra y Gastón desde estas líneas… Ana Sofi Vallejo Muñiz celebró un año más de vida al lado de sus papás: Javier Vallejo y Maru Muñiz, con sus hermanos Luisma y Vale, sus abuelos y compañeros de estudios que la pasaron muy bien… Enhorabuena a Sofi desde aquí… Adelantamos felicitaciones al Doctor Arturo Gómez Otero en su cumpleaños que celebra mañana con su esposa Lupita Alvarado, sus hijos Arturo y Pablo… Recibirá parabienes de parte de su mamá, hermanos y seres queridos desde donde radican… Saludos a Arturo y deseamos qué cuente muchos años más al lado de sus familia… El fin de semana abra mucho que ver con todos los Altares que se han puesto en diferentes partes del Centro Histórico y los jardines, asimismo, la Catedral cuenta con cambios de luces en alusión a estos días, donde son para recordar a nuestros seres queridos que han partido… Hasta la próxima