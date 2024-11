Ayer,hoy, mañana

“ Hay que dejar ir… Sé cómo el árbol, deja caer las hojas viejas. Aferrarse demasiado fuerte trae tristeza y dolor, pero dejando ir, hay tanto que ganar. El pasado puede pesar mucho, pero no es nuestro para mantenerlo. Suéltalo suavemente y tu alma dormirá profundamente. Crecemos cuando no tenemos tiempo de decir adiós. Por cada hoja que cae, aparecen nuevos brotes. El camino es un ciclo al que no debemos de temer, al perder el peso de lo que ya no es verdad, hacemos espacio para la luz, para el crecimiento. Deja ir el arrepentimiento, deja ir el miedo; en cada final, nuevos comienzos están cerca. Como el árbol en invierno desnudo y frío. En la vida aprendemos que no todo puede permanecer. Pero a través de cada pérdida, nos liberamos de la cadena. Aférrate a la esperanza, la verdadera fuerza no consiste en aguantar, si no en saber cuándo dejar ir…” Anónimo… Santoral para hoy: Félix de Valois, Benigno obispo, Octavio y Edmundo rey de Inglaterra. Beatos y mártires mexicanos: Aniceto González Flores y sus compañeros Luis Padilla, Jorge y Ramón Vargas, Ezequiel y Salvador Huerta, Luis Magaña, Miguel Gómez, José Trinidad Rangel, Andrés Sola Molist, Leonardo Pérez y Ángel Darío Acosta Zurita beatificados en el 2005 por San Benedicto XVl… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años como Lula Díaz Infante de Ibáñez que escuchará las primeras felicitaciones de parte de su esposo Manuel Ibáñez; sus hijos Ana Greta Ibáñez; Regina y Armando Gutiérrez; Andrés y Ana Ibáñez; sus nietos… De sus hermanos, sobrinos y desde luego sus numerosas amistades que por diferentes medios le harán llegar los buenos deseos en esta nueva vuelta al Sol… Un abrazo para Lula desde estas líneas… Nuestras condolencias para la familia Macías Morales por el sentido fallecimiento de Magdalena Morales de Macías, que partió a gozar de la vida eterna al reino del Padre Celestial… Para sus hijos, nietos, seres queridos que el Señor los consuele en estos momentos de dolor… Para Magdalena que descanse en paz y luzca para ella la luz perpetua… Teresita Martínez de Aguilar celebró un año más de vida rodeada de su esposo José Aguilar Fernández, sus hijos Miguel Ángel y Marce Aguilar; Guillermo Aguilar; su nieta Maki, sus amigos que le cantaron las “Mañanitas” a la festejada que pasó un día feliz al lado de sus allegados… Enhorabuena a Teresita desde esta columna… Se celebra el próximo lunes 25 de este mes, el XVll Festival Internacional de Letras en nuestra Ciudad, Capital Americana de la Cultura 2025… Los escritores invitados son: de España: Irene Vallejo; de México: Adán Medellín, Ángeles Mastretta, Élmer Mendoza, Enrique Serna, Mónica Lavín, Guillermo Arriaga, Jorge Volpi, José María Espinosa, Laura Tristán, Luis Miguel Aguilar, Natalia Toledo, Silvia Molina Verónica Murguía y Vicente Acosta… Desde la inauguración que tendrá lugar en Palacio Municipal con la Presencia del Maestro Enrique Galindo, Presidente Municipal y Daniel de la Llera, Director de Cultura, habrá lecturas magistrales de todos los escritores… Toda la semana habrá eventos relacionados con el tema de los asistentes invitados con interesantes temas… Más informes en Cultura de Palacio Municipal…

Hasta la próxima…