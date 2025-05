Ayer,hoy, mañana

Porque has de saber, Sancho, que las mujeres son la más perfecta de las creaciones divinas. Que aunque son más hermosas que las flores, las estrellas y la luna llena juntas, son fuertes como el acero de mi lanza. Por eso, Sancho, es menester entre los caballeros, que debemos estar prestos a sus privaciones, amarlas, cuidarlas, como a la niña de tus ojos, porque nuestro mundo sin ellas, no cabe la menor duda, estaría completa e irremediablemente perdido, pues, ellas, Sancho, son la fuerza de la vida y el motor que impulsa nuestra existencia…” Así de fácil describe Miguel de Cervantes Saavedra en su libro Don Quijote de la Mancha a la Mujer…” Y esta semana que festejaremos el Día de la Madre, hacemos un reconocimiento a todas las Mujeres Mexicanas en especial a las Potosinas y a todas aquellas que ya volaron al plano celestial, nuestra oración y recuerdo imborrable para Ellas… Santoral para hoy: Santos: Flavio, Augusto y Agustín hermanos. Reginaldo o Reinaldo. Gisela reina de Hungría. La traslación del cuerpo de San Esteban a la Basílica de San Lorenzo en Roma… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años como Mary Galán que escuchará las primeras “Mañanitas” de parte de sus hijos Ana y César, sus hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y numerosas amistades que por diferentes medios le harán llegar los mejores parabienes… Saludos desde estas líneas a Susan Foyo que pasó su día de días al lado de su esposo Roberto Silva, sus hijos, su hija que vive en otro país, sus nietos, hermanos, familiares y amigos que le desearon muchas felicidades en su nueva vuelta al Sol… Para Mary y Susan abrazo desde estas líneas…Celebraron el vigésimo aniversario de su matrimonio, la pareja que forman Mario Mercado Ugalde y Sandra María Villasuso Gaviño, rodeados de sus hijos Joaquín, Andrés y Eugenia... Les hicieron llegar buenos deseos sus papás Gerardo y Sandra: Mario y Angelita, sus hermanos, cuñados y seres queridos… Enhorabuena Mario y Sandra por estos 20 años de sus esponsales… Igual estuvieron de manteles largos al festejar diez y nueve años de matrimonio Mauricio Hampshire y Blanca Salinas, al lado de su hijo Mau, sus papás, hermanos y amigos… Mauricio y Blanca que sigan contando muchos años más juntos, son nuestros deseos desde estas líneas… Para Ana Elisa González Urías le enviamos desde aquí muy buenos deseos por su día de días… Pasó un cumple de lo mejor con sus papás Chino González Guerra y Elisa Urías, sus hermanas Majo y Regina, su abuela Susana Guerra, sus tíos, primos y muchos amigos… Mañana a las 19:00 horas el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía en nuestra ciudad, invita a la Conferencia “Hospital de Jesús 1524-2025” en el Ex Convento de San Agustín que se encuentra a un lado de la Iglesia de San Agustín en Avenida Universidad 540 en el Centro Histórico… La entrada es libre, así que quienes deseen asistir se recomienda llegar con antelación… Hoy empieza el Cónclave… Esperamos pronto tener Papa… Hasta la próxima…