BAILE DE LOS LANCEROS
SOCIEDAD POTOSINA LA LONJA
Galeria
En una estupenda celebración, la Sociedad Potosina La Lonja llevó a cabo su tradicional Baile de Los Lanceros.
Edgardo Martínez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de la centenaria institución, y su esposa Judith Gómez, presidie-
ron el festejo y dieron la bienvenida a los socios e invitados.
Con ellos, integrantes del Consejo Directivo y Raúl Rivera Castillo, gerente.
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Enseguida, abrieron El Cotillón, para iniciar el festejo
La alegría y emociones de los jóvenes al bailar Los Lanceros, fue palpable en sus rostros.
La velada transcurrió en un medio del entusiasmo y un estupendo ambiente.
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