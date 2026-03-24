En una estupenda celebración, la Sociedad Potosina La Lonja llevó a cabo su tradicional Baile de Los Lanceros.

Edgardo Martínez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de la centenaria institución, y su esposa Judith Gómez, presidie-

ron el festejo y dieron la bienvenida a los socios e invitados.

Con ellos, integrantes del Consejo Directivo y Raúl Rivera Castillo, gerente.

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Enseguida, abrieron El Cotillón, para iniciar el festejo

La alegría y emociones de los jóvenes al bailar Los Lanceros, fue palpable en sus rostros.

La velada transcurrió en un medio del entusiasmo y un estupendo ambiente.