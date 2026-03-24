logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

BAILE DE LOS LANCEROS

SOCIEDAD POTOSINA LA LONJA

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

En una estupenda celebración, la Sociedad Potosina La Lonja llevó a cabo su tradicional Baile de Los Lanceros.

Edgardo Martínez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de la centenaria institución, y su esposa Judith Gómez, presidie-

ron el festejo y dieron la bienvenida a los socios e invitados.

Con ellos, integrantes del Consejo Directivo y Raúl Rivera Castillo, gerente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Enseguida, abrieron El Cotillón, para iniciar el festejo

La alegría y emociones de los jóvenes al bailar Los Lanceros, fue palpable en sus rostros.

La velada transcurrió en un medio del entusiasmo y un estupendo ambiente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Turismo sin maletas y movilidad ligera transforman la experiencia en CDMX
    Turismo sin maletas y movilidad ligera transforman la experiencia en CDMX

    Turismo sin maletas y movilidad ligera transforman la experiencia en CDMX

    SLP

    Redacción

    Descubre dónde guardar tu equipaje en CDMX y recorre la ciudad sin cargas. Conoce las opciones seguras en hoteles, comercios locales y terminales.

    Las mejores playas de sudamérica que debes conocer
    Las mejores playas de sudamérica que debes conocer

    Las mejores playas de sudamérica que debes conocer

    SLP

    Redacción

    Brasil destaca con playas como Bahía do Sancho e Ipanema, ideales para buceo y turismo.

    Lugares para ir en familia: guía completa 2026
    Lugares para ir en familia: guía completa 2026

    Lugares para ir en familia: guía completa 2026

    SLP

    Redacción

    Consejos prácticos facilitan la planificación y aseguran experiencias memorables para toda la familia.

    ISABELLA FESTEJA SU CUMPLEAÑOS
    ISABELLA FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

    ISABELLA FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

    SLP

    Maru Bustos

    ATMÓSFERA PRIMAVERAL, SORPRESAS Y EMOCIONES