ISABELLA FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Isabella Gutiérrez Rangel organizó una estupenda fiesta por su cumpleaños.

La atmósfera multicolor con elementos alusivos a la prima-vera y detalles de buen gusto que reunió, sorprendieron y agradaron a los invitados.

Con sus papás: Jaime Arturo Gutiérrez Barrios y Nadia Carolina Rangel Valdivia y su hermano Franco, recibieron en el Salón Rojo de La Loma Club de Golf a los invitados.

Ahí, sus abuelitos Cachi Valdivia, Víctor Rangel y Martha Rocha, así como tíos y primos.

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El grupo más audaz le deseó a Isabella felicidad y éxito en los proyectos a emprender.

Los jóvenes, apasionados en los que emprenden cada día, charlaron algunas experiencias de la temporada.

El estupendo ambiente con múltiples atractivos, se prolongó con gran optimismo.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!