logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

PROPUESTAS OTOÑO INVIERNO 2026-2027

Por AP PULSO

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Setenta y ocho propuestas diseñadas por Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, han desfilado a última hora de la tarde de este lunes en la capital francesa. Chaquetas características de la casa, faldas de aberturas, abrigos con o sin cinturón y pantalones de diferentes anchos, entre lo presentado a clientes y prensa.

Una cantidad de lo más numerosa en cuanto a modelos en la semana parisina de la moda.

Además, uno de los conjuntos lo ha lucido la modelo española Laura Ponte.

En el Grand Palais, como marca la tradición, en un decorado que reproducía en esta ocasión quince grúas de un quinteto de colores que, por separado, han figurado en varios conjuntos, se ha levantado una colección bien construida y rica en cuanto a variedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


ESTILOS REJUVENECIDOS

Vestidos de diferentes largos y algunos con la falda de tablas, propuestas con brillos, buen surtido de chaquetas Chanel, que demuestra que esta pieza atemporal de la historia de la moda sigue, eso sí, revisitada y por tanto rejuvenecida, gracias al talento de Matthieu Blazy.

Drapeados, plisados, motivos de flores, punto, el sempiterno tweed, aunque con ´twist´ contemporáneo; tejidos de efecto metálico, en un Chanel claramente del siglo XXI.

NOTA ORIGINAL

Como nota original se han visto vestidos cuya parte inferior daban la impresión de ser minúsculas faldas, al incluir un cinturón a pocos centímetros del bajo. Una ´petite robe noire´ (vestidito negro), el imprescindible de la icónica Gabrielle Chanel, con la espalda descubierta y con una gran flor, ha cerrado el pase.

    Para ser propuestas pensadas para el otoño-invierno 2026-27, ha habido bastante color. Aparte de los de las grúas del decorado (rojo, amarillo, verde, azul y blanco), se han visto rosa, naranja -este en un espectacular traje chaqueta-, y blanco y negro, sobre una pasarela con brillos de grises.

ACCESORIOS

En el terreno de accesorios, no podían faltar los bolsos. Desde minúsculos a tamaños más generosos, para llevar de mano o al hombro.

El calzado de tacón y principalmente abierto ha estado muy presente. Entre las maniquíes que han desfilado, la gallega Laura Ponte. Se trata de la segunda vez consecutiva que lo ha hecho para Chanel, tras lucir la alta costura el pasado mes de julio.

    Un desfile que ha vuelto a contar, como se ha visto estos días en la capital gala, con mujeres de diferentes edades.

    En cuanto a las famosas españolas en el ´front row´ (primera fila), la actriz Barbara Lennie, chica Almodóvar, y la cantante Amaia Romero han sido dos de las invitadas. El próximo desfile de Chanel tendrá lugar en Biarritz a finales de abril. Se trata de la primera colección Crucero de su director creativo. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!
MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA EMOCIONADA

IMATCH IMPULSARÁ AL TALENTO POTOSINO
IMATCH IMPULSARÁ AL TALENTO POTOSINO

IMATCH IMPULSARÁ AL TALENTO POTOSINO

SLP

Redacción

EL ECOSISTEMA INDUSTRIAL MATCH ES: PLATAFORMA IMATCH, REVISTA IMATCH, BAJÍO TALKS Y EXPO POTOSÍ INDUSTRIAL

Mattel presenta colección Dream Team Barbie en México
Mattel presenta colección Dream Team Barbie en México

Mattel presenta colección Dream Team Barbie en México

SLP

El Universal

El lanzamiento coincide con el Día Internacional de la Mujer y celebra logros globales femeninos.

Tradición entrega flores amarillas: origen y fechas clave en Argentina
Tradición entrega flores amarillas: origen y fechas clave en Argentina

Tradición entrega flores amarillas: origen y fechas clave en Argentina

SLP

El Universal

Esta tradición se celebra el 21 de septiembre en el hemisferio sur y el 21 de marzo en el hemisferio norte.