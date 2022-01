CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Seguro crees que un millonario puede comprar cualquier cosa material y la verdad es que sí. Tienen la opción de elegir vivir en una mansión, conducir un auto deportivo, comer en los mejores restaurantes y vacacionar en playas exclusivas.

Pero no construyeron un imperio desperdiciando su dinero, y aunque llevan un buen estilo de vida, algunos no compran ciertas cosas porque las consideran innecesarias. Podría sonar mucho un millón de dólares, pero esa cantidad no dura más de un año si se gasta en cosas que no son indispensables.

Siempre hay alternativas que resultan más económicas, y son igual de buenas. Como traer tu propio café a la oficina, en lugar de comprarlo en la calle, o armar un lunch saludable desde casa, y no comer fuera.

Por ello, compartimos cinco cosas en las que los millonarios no gastan su dinero:

1. Ropa de marca

El presentador Jay Leno reveló que jamás lo verían comprando ropa cara cada fin de semana porque le parecía una total pérdida de dinero. Según el hombre, solo necesita lo suficiente para cubrir las partes del cuerpo que debe cubrir.

Con esto no decimos que nunca compres alguna prenda, pero el secreto está en quedarse con los básicos, gastar con inteligencia y evitar dejarse llevar por el nombre de marca. Por ejemplo, la duquesa de Cambridge, quien también se presenta a eventos con atuendos de diseñador, lleva reciclando parte de su ropa desde 2010 y en algunas ocasiones se ha presentado con pantalones y vestidos de menos de 50 dólares.

2. Casas extremadamente caras

Los millonarios no viven precisamente en un departamento de dos recámaras o en una casa de una sola planta, pero lo suyo no es adquirir extravagantes mansiones. Tal es el caso de Warren Buffett, el billonario que mantiene el hogar que compró por 31 mil 500 dólares en 1958. El lugar está localizado en Omaha, Nebraska, y cuenta con 5 habitaciones y 2.5 baños.

3. Viajes en primera clase

Seguro cuando te has subido a un avión, más de una vez has querido ir en los primeros asientos que lucen más cómodos y amplios, pensamiento que no comparte la millonaria Barbara Corcoran. La empresaria ha dicho que prepara algunos artículos para estar cómoda sin pagar de más, pues no entiende cómo justificar el gastar dinero para clase ejecutiva.

4. Compras hormiga

Si en la oficina eres de los que va a la máquina de comida por unas galletas o papitas, o cuando vas al súper sales con una cosa que necesitas y 9 que no, estás haciendo todo lo contrario a los millonarios. Ellos planifican y las compras impulsivas no encajan en su vida.

Para muestra Graham Stephen, quien jamás adquiere un café de Starbucks, porque prefiere hacerlo en su casa por mucho menos dinero.

5. Apuestas

Los millonarios no se hicieron ricos gracias a la lotería, sino al trabajo constante. Así que si esperas tener dinero por pegarle al gordo, solo estás malgastando. Además de que las probabilidades no están a tu favor, si tan solo hicieras la cuenta de cuánto inviertes en las apuestas, sabrías cuánto dinero ahorrarías en un mes o un año.