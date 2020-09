Cómo combatir la cara hinchada por las mañanas

La hinchazón en la cara y en el cuerpo es un problema muy común entre hombres y mujeres, sin embargo a nosotras es un asunto que suele molestarnos bastante.

Los motivos de la cara hinchada pueden ser varios, estos van desde una mala rutina de sueño (que duermas poco o padezcas insomnio), la retención de líquidos, el abuso del alcohol, consumir alimentos ricos en sal y/o procesados, entre un largo etcétera.

Es por eso que en ocasiones al despertar y mirarte al espejo más que la bella princesa que eres puedes llegar a parecerte al príncipe encantado en su versión sapo.

Pero no te preocupes, a todas nos ha pasado, y por suerte hay un beauty hack fácil y efectivo que puedes poner en práctica cuando lo necesites. Toma nota.

De acuerdo con Jemma Kidd maquillista y autora del libro Make-Up Masterclass, cuando despiertas con la cara hinchada lo que debes hacer es aplicar compresas de agua fría y caliente en tu cara. Puedes usar una toalla limpia para esta tarea. Las variaciones de temperatura estimularán la circulación y le ayudarán a la piel a descongestionarse.

Otras acciones que puedes hacer para ayudarle a tu cuerpo es tomar un té detox, el de jengibre con cúrcuma es buenísimo para evitar la hinchazón, así como pasar un hielo por las zonas con más hinchazón como suelen ser el contorno de ojos.

Si vas a recurrir a este último te recomendamos no ponerlo directo a tu piel ya que recuerda que esa zona es la más sensible del rostro y podrías "quemarla" o irritarla. Puedes usar un trozo de tela de algodón para envolver el hielo y comenzar la terapia.

Toma en cuenta que un estilo de vida sano y una alimentación balanceada te ayudarán a prevenir problemas de salud incluyendo la hinchazón por retención de líquidos.

Si notas que el problema persiste consulta a tu especialista.