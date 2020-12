Cómo hacer que el tinte dure más

Conservar una hermosa cabellera colorida puede ser complicado, ya que los tintes tienden a irse poco a poco con cada lavado, no obstante, existen sencillos consejos para mantener por mucho más tiempo el color en un pelo teñido.

Es importante mencionar que la tintura para pelo dura aproximadamente de 4 a 6 semanas, transcurrido este tiempo, tu color natural comenzará a revelarse, así como las raíces. Esto se debe a que el tinte se deposita en la capa el exterior del pelo, por lo que cada vez que lo lavas, el color se elimina.

No obstante, el uso de planchas, secadoras e incluso el sol, pueden acelerar el proceso de deslavado de un tinte, llevándose el intenso color que tenía tu pelo cuando estaba recién teñido. En De Última te contamos cómo hacer para que tu tinte dure más tiempo.

No laves tu pelo diario

El lavado del pelo es importante, ya que permite que tu melena luzca increíble, limpia y sana, no obstante, de acuerdo con Garnier, si lo haces diario puede, en algunos casos, causar fragilidad y la pérdida de los aceites naturales; además de provocar que la intensidad del color de tu pelo se vaya más rápido.

Por esta razón Wella indica que el lavado debe ser cada tercer día, es decir, un día sí y al siguiente no, para que el tinte dure mucho más tiempo; además, también deberás evitar exponer prolongadamente tu cabellera al agua, de acuerdo con Manic Panic UK.

Usa agua fría

Además de evitar el lavado diario, deberás hacerlo con agua fría o tibia, ya que ésta ayuda a mantener el color en el cabello. La marca Wella además recomienda utilizar usar un filtro para tu regadera, ya que de esta forma se elimina el hierro y la cal que contiene el agua y que daña el tinte.

Además, si utilizas agua caliente para lavar tu pelo provocarás que se vea opaco, sin brillo y se vuelva quebradizo; también se puede ocasionar su caída y aumentarán las posibilidades de tener caspa y deshidratación, según el estilista Jacob Oliveras.

Utiliza los productos adecuados

Cuando te has teñido el pelo es mejor evitar los productos con alcohol en su composición, Manic Panic Uk indica que los productos capilares más amables son mejores a la hora de alargar tu coloración capilar.

Además, puedes hacer uso de shampoo para tintes y un acondicionador para pelo teñido que estén diseñados para el tono de tu tinte, ya que te ayudarán a cerrar la cutícula del pelo y a conservar los pigmentos de la tintura, prologando su intensidad y brillo.

Cuidado con el cloro y el calor

Salerm Cosmetics recomienda mantenerte alejada de las piscinas si deseas que el color de tu pelo dure por mucho más tiempo, ya que el cloro que contiene el agua puede dañar tu melena, de esta forma, si deseas nadar en una alberca deberás hacer uso de un gorro protector.

Manic Panic UK recomienda también utilizar sombreros para evitar que el sol dañe el cabello, ya que los rayos UV durante la exposición al sol no son amables con el pelo teñido, al igual que las secadoras, planchas y tenazas, según Pantene. De esta forma, es recomendable no hacer uso de ellas.