Cómo prevenir los puntos negros de manera eficaz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Muchos odiamos la presencia de los puntos negros en el rostro, también conocidos como "comedones", y, seguramente, cuando notas su presencia haces de todo para eliminarlos de manera rápida. Algunas personas hasta llegan a la medida desesperada de sacarlos de la peor manera, exprimiendo y dañando su piel con una enrojecida marca que dura días.

Justo antes de terminar así y dañar tu rostro, te diremos algunos consejos sobre qué puedes hacer para prevenir que aparezcan los puntos negros, y así tu cara luzca radiante y tersa en todo momento.

Antes de decirte todo lo que hay que saber para prevenir su aparición, debes saber que los puntos negros salen en consecuencia de un exceso de sebo en la piel que obstruye los poros, el cual se mezcla con la piel muerta, y cuando este sebo entra en contacto con el aire se oxida, es lo que produce el color característico de los comedones.

¿Cómo prevenir los puntos negros?

Hidratación y alimentación

Aunque suene algo obvio, tomar mucha agua, acompañado por una alimentación balanceada marcará la diferencia para que no se produzca el exceso de sebo que desencadena la aparición de comedones. A través de la hidratación y una buena alimentación podrás contrarrestar, en parte, los efectos de factores externos como el estrés, la falta de sueño, la contaminación y el sudor que inciden en su aparición.

Limpieza facial con productos adecuados

Además de lavar tu cara en la mañana y por la noche, a la hora de escoger tus productos limpiadores, cremas y desmaquillantes debes poner atención en que sean específicos para tu tipo de piel, ya sea seca, grasa o mixta.

Para las pieles sensibles siempre es recomendable usar productos más suaves para que no causen irritación.

Desmaquillar de manera adecuada tu rostro es fundamental cuando hablamos de limpieza facial, para que no se junten las toxinas que tapan los poros y generan el lugar ideal para que broten los puntos negros. Recuerda siempre hacerlo de adentro hacia afuera.

Exfoliar la piel

Parte de una rutina preventiva es exfoliar dos veces por semana con un producto suave y que sea específico para el rostro, esto ayudará a eliminar las células muertas y a estimular la regeneración celular, te recomendamos alguno que contenga 2% o 5% de ácido salicílico, pero lo mejor es que consultes esto con tu especialista en dermatología.

Antes de ponerlos en tu cara, realiza una prueba de alergia aplicando un poco sobre tu brazo y espera unos minutos. Si decides implementar exfoliantes caseros, no realices movimientos bruscos a la hora de aplicarlos.

Mascarillas Peel-off

Para controlar y eliminar impurezas, las mascarillas con efecto peel-off son una maravilla, aunque son un poco agresivas, existen algunas que son solo para la zona "T" que es donde suelen acumularse los puntos negros. Recuerda usar después un tónico astringente o enjuagar tu cara con agua fría para cerrar los poros.