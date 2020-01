Cómo utilizar un sacacorchos eléctrico

Con una historia de más de 2 siglos, el sacacorchos es hoy un instrumento indispensable en todo hogar y, por supuesto, en todo establecimiento donde se sirven vinos y demás bebidas.

Su evolución en forma, tamaño y practicidad no ha cesado, como todo aquello que utiliza el ser humano para realizar cualquier actividad y aliviarlo de las tareas cotidianas.

Desde 1796, cuando aparece el primero en Inglaterra para destapar las botellas de vidrio soplado que contenían vino, es mucho lo que ha variado este utensilio que ahora tiene una vertiente eléctrica y con muchas innovaciones aportadas por la más avanzada tecnología.

Ventajas de utilizar un sacacorchos eléctrico

Aunque pareciese que saltan a la vista, las ventajas de utilizar un sacacorchos eléctrico no son pocas. Veamos las más importantes para adquirir uno si aún no lo has hecho:

Es de muy fácil uso y no se necesita de mucha fuerza para descorchar una botella de tu vino favorito.

para descorchar una botella de tu vino favorito. Los diseños que hoy existen en el mercado son variados y puedes encontrar el que se ajuste a tu gusto y necesidades.

y puedes encontrar el que se ajuste a tu gusto y necesidades. Con un sacacorchos eléctrico, destapar una botella luce como una acción de mucha elegancia y clase.

y clase. Por sus baterías recargables pueden destaparse hasta 80 botellas sin que implique un gran esfuerzo y mucho menos pérdida de tiempo.

sin que implique un gran esfuerzo y mucho menos pérdida de tiempo. La extracción del corcho de la botella es completa y no quedan residuos, especialmente cuando se utilizan los modelos que funcionan con la succión del aire.

y no quedan residuos, especialmente cuando se utilizan los modelos que funcionan con la succión del aire. Puede usarse con todo tipo de botella cuyo tapón sea de corcho, plástico o silicona.

Aparte de todas esas ventajas, al adquirir un sacacorchos eléctrico es importante tener en cuenta los materiales con los cuales está fabricado y la resistencia de los mismos, así como el diseño, porque también puede servir de elemento decorativo en tu hogar, la forma de recargar las baterías, y si estas ya vienen incorporadas a este práctico utensilio.

La frecuencia del uso es otro aspecto a tener presente, porque si se trata de tener uno para un establecimiento de degustación de vinos o un restaurante es obvio que debe optarse por el que reúna el más alto estándar de calidad en todos sus aspectos.

Su precio varía de acuerdo con el fabricante, sus funciones y accesorios. Pero, por fortuna, es tan extensa la diversidad de modelos, que hay suficientes para escoger el precio adecuado, así como sus características. Hay muchos que ofrecen una excelente relación entre precio y calidad, con duración garantizada. Por ejemplo, en este análisis , puedes ver los mejores modelos actuales. Puedes hacerte con un sacacorchos automático de buena calidad y a un precio excelente.

Cómo usarlo: paso a paso

Para cualquier accesorio o utensilio, nunca están de más las instrucciones para usarlo, ya que siempre las recomendaciones del fabricante son fundamentales para su buen uso y conservación.

Aun cuando sean muy sencillas, jamás deben desestimarse estas instrucciones:

Se retira el papel o lámina que protege el corcho.

Después debe colocarse el sacacorchos eléctrico sobre la parte superior del corcho en posición vertical.

Debe sujetarse firmemente sobre el corcho y también debe sujetarse con firmeza la botella.

Se presiona el botón indicado para la extracción del corcho, se espera unos segundos hasta que el corcho haya salido por completo de la botella.

Posteriormente se presiona el botón que corresponde para sacarlo del interior del sacacorchos.

Las diferencias de funcionamiento para uno u otro modelo tienen algunas pequeñas diferencias, aunque el principio básico para funcionar es el mismo en casi todos. Esas diferencias estarán en el diseño que presentan para ponerlo en funcionamiento y probablemente en los segundos que tarden para realizar la extracción del corcho.

Algunos datos extras para su uso

Tal como puede verse en las indicaciones anteriores, el procedimiento para usarlo es de mucha facilidad. Eso significa que puede ser usado por personas responsables de diferentes edades y también por aquellas con cierta limitación sensorial o física.

Lo fundamental es que hayan sido instruidas debidamente en la manera de emplearlo sin riesgo alguno para su integridad física y para una buena preservación del sacacorchos. Y como tantos otros instrumentos, de ningún modo debe permitirse que los niños lo manipulen o intenten usarlo como juguete.

En cualquier circunstancia este logro de la más avanzada tecnología aplicada al hogar y a la hostelería y los restaurantes, siempre representa un ahorro de tiempo, un esfuerzo casi nulo y la garantía de que cumplirá su función sin consecuencias indeseables.

Ya en conocimiento de todos estos detalles y específicas indicaciones, no está de más recordar que en los más recientes modelos de sacacorchos eléctricos se combinan a la perfección con toda su practicidad, la elegancia del diseño y los más recientes aportes de la tecnología del mundo digital.