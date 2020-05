¿Cómo y dónde se puede comprar el cubrebocas Louis Vuitton?

Imágenes de Rodolfo Pizarro y Alan Pulido en su instagram utilizando cubrebocas de la marca Louis Vuitton en su regreso a los entrenamientos ha sido multicriticada en redes sociales.

Los ahora futbolistas de la MLS tuvieron que invertir en aproximado a los 2 mil 850 pesos para taparse nariz y boca y no correr riesgos de contagio de Covid-19.

¿Qué tan difícil es conseguir estos cubrebocas?

En la tienda en linea de la prestigiosa marca aún no aparecen; sin embargo, en páginas como Mercado Libre lo puedes encontrar en diferentes precios, desde 2, 250 hasta 2, 300 pesos.

Estas imágenes contrastan con las de Leo Messi y Luis Suárez que utilizan cubre bocas comunes y corrientes, sin exageraciones y son ínfulas de potenatados. Y hay hasta quien dice que Alan Pulido utilizó un cubre bocas "pirata", que no es de los que vende la prestigiada marca francesa, con tal de estar en la moda.