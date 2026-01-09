COMPARTEN FELICIDAD Y ANHELOS
LE EXPRESAN LOS MEJORES DESEOS
Galeria
La satisfacción por los logros alcanzados el año que recién finalizó, como el optimismo por los proyectos a realizar este 2026, fue palpable entre un entusiasta grupo de compañeros y amigos.
Ellos, directivos y personal docente y administrativo del Andes International School, se reunieron a celebrar ante la llegada de la Noche Buena y el Año Nuevo.
Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.
Emocionados, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.
Eso sí, el ambiente, de lo mejor.
no te pierdas estas noticias
¿Puede una cómoda convertirse en un armario de cocina? El arte de reutilizar muebles antiguos
AP
Diseñadores y aficionados transforman muebles antiguos en piezas únicas y funcionales.
El papa marca un nuevo estilo de gobierno para la Iglesia
AP
El papa León XIV marca un hito al reunir anualmente a los cardenales del mundo.
Renueva tu estilo con las rebajas de enero 2026
El Universal
Aprovecha las rebajas de enero para adquirir prendas básicas que perduran en el tiempo