logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

COMPARTEN FELICIDAD Y ANHELOS

LE EXPRESAN LOS MEJORES DESEOS

Por Maru Bustos PULSO

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La satisfacción por los logros alcanzados el año que recién finalizó, como el optimismo por los proyectos a realizar este 2026, fue palpable entre un entusiasta grupo de compañeros y amigos.

Ellos, directivos y personal docente y administrativo del Andes International School, se reunieron a celebrar ante la llegada de la Noche Buena y el Año Nuevo.

Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.

Emocionados, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.

Eso sí, el ambiente, de lo mejor.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ¿Puede una cómoda convertirse en un armario de cocina? El arte de reutilizar muebles antiguos
    ¿Puede una cómoda convertirse en un armario de cocina? El arte de reutilizar muebles antiguos

    ¿Puede una cómoda convertirse en un armario de cocina? El arte de reutilizar muebles antiguos

    SLP

    AP

    Diseñadores y aficionados transforman muebles antiguos en piezas únicas y funcionales.

    El papa marca un nuevo estilo de gobierno para la Iglesia
    El papa marca un nuevo estilo de gobierno para la Iglesia

    El papa marca un nuevo estilo de gobierno para la Iglesia

    SLP

    AP

    El papa León XIV marca un hito al reunir anualmente a los cardenales del mundo.

    Renueva tu estilo con las rebajas de enero 2026
    Renueva tu estilo con las rebajas de enero 2026

    Renueva tu estilo con las rebajas de enero 2026

    SLP

    El Universal

    Aprovecha las rebajas de enero para adquirir prendas básicas que perduran en el tiempo

    BIENESTAR EN SUS FAMILIAS
    BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

    BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

    SLP

    Maru Bustos