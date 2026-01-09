COMPARTEN FELICIDAD Y ANHELOS

La satisfacción por los logros alcanzados el año que recién finalizó, como el optimismo por los proyectos a realizar este 2026, fue palpable entre un entusiasta grupo de compañeros y amigos.

Ellos, directivos y personal docente y administrativo del Andes International School, se reunieron a celebrar ante la llegada de la Noche Buena y el Año Nuevo.

Reflejan audacia, esfuerzo y estrategia en sus anhelos.

Emocionados, se expresaron un mensaje de bienestar y prosperidad.

Fortalecieron el afecto y la armonía que les une.

Eso sí, el ambiente, de lo mejor.