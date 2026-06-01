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CONCLUYEN EL BACHILLERATO

EMOTIVO FESTEJO DE DESPEDIDA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de jóvenes compartieron su felicidad, al finalizar sus estudios de bachillerato.

Ellos, egresaron de la Prepa Anáhuac.

Con este motivo, directivos y maestros les ofrecieron una cálida celebración de despedida.

Reunieron una serie de detalles y agradables sorpresas, que les hicieron vivir instantes muy emotivos y recordar con cariño y nostalgia cada etapa de sus vidas en este plantel educativo, pues, algunos de ellos fueron alumnos desde preescolar.

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En el festejo, estuvieron sus orgullosos papás, a quienes agradecieron su apoyo, esencial para alcanzar sus metas en sus vidas de estudiantes.

Les desearon éxito en sus estudios profesionales y en los nuevos retos a emprender.

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