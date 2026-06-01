CONCLUYEN EL BACHILLERATO

Un grupo de jóvenes compartieron su felicidad, al finalizar sus estudios de bachillerato.

Ellos, egresaron de la Prepa Anáhuac.

Con este motivo, directivos y maestros les ofrecieron una cálida celebración de despedida.

Reunieron una serie de detalles y agradables sorpresas, que les hicieron vivir instantes muy emotivos y recordar con cariño y nostalgia cada etapa de sus vidas en este plantel educativo, pues, algunos de ellos fueron alumnos desde preescolar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el festejo, estuvieron sus orgullosos papás, a quienes agradecieron su apoyo, esencial para alcanzar sus metas en sus vidas de estudiantes.

Les desearon éxito en sus estudios profesionales y en los nuevos retos a emprender.