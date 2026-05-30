ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Andrea Villasana Mahbub y José Miguel Muñoz Flores se encuentran felices y emocionados, pues se comprometieron en matrimonio.

Para festejar, ofrecieron una estupenda celebración, a la que se sumaron familia y amigos cercanos.

Ahí, sus papás: Rodrigo Villasana y Claudette Mahbub, Sergio Muñoz y Genoveva Flores, quienes compartieron con sus hijos este acontecimiento trascendental en sus vidas.

Así, Andrea compartió con los invitados cómo fue que José Miguel le entregó el anillo y le pidió que fuera su esposa, a la que ella respondió "sí quiero".

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Entonces, recibieron felicitaciones de la selecta concurrencia, quienes les desearon prosperidad en la nueva vida que iniciarán juntos.

Ahora, los jóvenes enamorados realizan sus planes de boda con gran ilusión y optimismo.

¡Enhorabuena!