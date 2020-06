Conoce los tatuajes de ilusión óptica

Seguramente por tu mente ha pasado la idea de tatuarte varias veces y muchas de ellas no la llevas a la práctica por diversas razones: ya sea porque no hay nada que te guste o el diseño que buscas debe ser único. Por suerte, siempre está la otra cara de la moneda y hay excelentes diseños esperados para ser plasmados en la piel.

Los amantes de los tatuajes saben que a la hora de elegir un diseño se pueden atravesar muchas dudas. La piel, las técnicas y hasta el tamaño de un tatuaje son factores determinantes para elegir uno y por ello sabemos de primera mano que en gustos se rompen géneros y en esta ocasión te hablaremos de los tatuajes ópticos de la artista mexicana Yatzil Elizalde.

En sus diseños podemos desde los trazos más cuidados y delicados, hasta los que nos hacen ver dos veces sus creaciones, ya que no sabemos si lo que se encuentra en la piel es el mejor tatuaje del mundo ó una ilusión óptica.

En su perfil de Instagram, podemos apreciar de su talento para plasmar llevarnos al mundo del diseño y su creatividad es tanta que nos deja con la cosquilla de querer uno de sus diseños ya mismo.