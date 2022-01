¿Cuáles son las mejores canciones para hacer spinning?

En la práctica deportiva, encontrar el mejor equipamiento para poder llevar a cabo el desarrollo de cada una de nuestras sesiones con éxito es uno de los elementos determinantes que van a influir en nuestra percepción de la actividad. En sitios web especializados, como es el caso de ayara.mx, tenemos la oportunidad de poder encontrar la mejor bicicleta estática de la marca Ayara para poder ejecutar nuestras sesiones de spinning.

Sin embargo, no es únicamente el equipamiento el aspecto que va a determinar el desarrollo de nuestras sesiones de este ejercicio físico. Por las características con las que cuenta el mismo, no podemos olvidar la relevancia que tiene la elección de una buena playlist que no solo nos guíe a lo largo de todo el entrenamiento. Sino que también nos ayude a poder obtener la motivación que necesitamos. A continuación, estas son algunas de las mejores canciones que podemos encontrar actualmente en el mercado que nos van a ayudar en nuestra práctica del spinning.

Estas son las mejores canciones para hacer spinning que puedes encontrar?, de Digicult

? Sandstorm, de Darude

? Beautiful Day, de U2

? Clocks, de Coldplay

? Feel Good, de Gorillaz

? Bitter Sweet Symphony, de The Verve

? Ready Steady Go, de Paul Oakenfold, Beatman y Ludmilla

? Rebel Yell, de Billy Idol

? Pour Some Sugar On Me, de Def Leppard

? He´s A Pirate, de Tiesto, Zimmer, Klaus Badelt, Geoff Zanetti

Con esta lista, comenzamos la clase con Star Travel, de Digicult, una de las mejores aperturas de sesiones que vamos a poder tener. Acto seguido, seguiríamos con la música electrónica impartida por Darude, a través de Sandstorm.

U2, con Beautiful Day es nuestra elección, que será acompañada de Coldplay. Acto seguido, en el ecuador de la clase, activaremos el ritmo electrónico de Gorillaz y Feel Good Inc. Y, a continuación, sonará The Verve.

Ready Steady Go será la eclosión de ritmo perfecta. Para, después, volver al rock de Rebel Yell de Billy Idol y Pour Some Sugar On Me, de Def Leppard. La última parada será por parte de Tiesto, con uno de sus temas estrella, He´s A Pirate.

¿Cuál es la importancia de la música en el entrenamiento deportivo?En términos generales, latiene un impacto directo sobre la actividad y la percepción del entrenamiento deportivo. Sin embargo, cuando se trata de una práctica deportiva como es elsu relevancia es todavía mayor, puesto que dependerá del ritmo de las canciones escogidas el desarrollo de toda la sesión.

La música tiene la capacidad de poder influir de manera positiva tanto en nuestra salud mental como en la física. Permitiéndonos altas dosis de motivación con las que ayudarnos a poder realizar las sesiones con una gran eficacia.

Una buena elección de nuestra playlist va a ayudar a todos los asistentes a una sesión de spinning a mejorar la concentración. Además de ayudar a que éstos se olviden por completo del cansancio provocado por la actividad o del tiempo que queda hasta el final de la clase, dos de los principales desafíos con los que todos los entrenadores de spinning deben enfrentarse en su día a día.

Además, también ayuda a reducir la sensación de cansancio y a ayudarnos a impulsarnos en términos de energía al máximo rendimiento. Garantizando la satisfacción de todas las necesidades con las que contamos.

¿Es posible atraer a un mayor número de usuarios por una buena elección de nuestra playlist?Efectivamente, la elección de la música adecuada puede convertirse en un importante valor añadido para la organización de las clases por las que deseemos decantarnos. En términos generales, las personas que asisten a una clase de spinning también están interesadas por el disfrute de una buena canción que le ayude a exprimir todas sus inquietudes musicales.

Para ello, debes tener en cuenta diferentes aspectos que son relevantes:

? Mantén tu playlist actualizada: Pese a que en la música electrónica existen clásicos que nunca van a fallar, la realidad es que el ámbito musical es uno de los escenarios en los que mayor número de novedades se suceden día tras días. Para poder asegurar el mejor rendimiento de nuestros alumnos, es clave que mantengamos nuestra playlist actualizada con las novedades de los artistas más relevantes. Así como las tendencias que mejor están funcionando en la actualidad.

? ¿Cuál es el público de las clases? La música también debe adaptarse a los perfiles que se encuentran en las clases no todos los grupos de edad están interesados por los mismos estilos musicales. Observa a las personas que asisten a tus clases y trata de acertar sus gustos. Observa cuál es su rendimiento con cada canción hasta descubrir cuáles son las mejores opciones por las que puedes decantarte.

? La música y el ritmo de las sesiones: ¿Cómo va a ser el entrenamiento de hoy? En base a esta pregunta tendrás todas las respuestas que necesitas para escoger la mejor opción de acuerdo a la intensidad del ejercicio. La música con mayor ritmo debe reservarse a las sesiones más exigentes. Si el entrenamiento va a tener picos de actividad, debemos adaptarnos a los mismos.

El spinning es una de las actividades físicas en las que la música tiene un mayor impacto. Además de la selección de canciones que hemos realizado anteriormente, es importante que tengas en cuenta todos los consejos que hemos reunido en el presente artículo. Éstos serán la clave que necesitas para poder garantizar la cobertura de todas las necesidades con las que cuentas. Unidos a la elección de las mejores marcas del sector, los ingredientes que necesitas para exprimir al máximo todas tus necesidades en el ámbito deportivo.