CUMPLE 70 AÑOS; CELEBRA EN GRANDe
ADMIRAN SU TEMPLE Y FORTALEZA
Germán Martínez Lubbertt festejó sus 70 años de vida, en una espléndida celebración entre amigos.
En el festejo, compartió su felicidad su hijo Germán Martínez.
Los detalles de buen gusto para el cálido encuentro agradaron a los invitados, quienes convivieron entusiasmados en una atmósfera de optimismo y armonía.
Ahí, con Germán los diversos grupos de amigos de toda al vida, quienes le expresaron su afecto y admiración, así como deseos de bienestar en su vida.
Germán reflejaba en su rostro felicidad por esta fecha especial.
En ese entorno, se efectuó el cálido encuentro, donde la amena plática y las anécdotas hicieron más atractivo el convivio.
Eso sí, ¡cuánto te quieren!
