Decoración escalofriante: Prepara tu hogar para Halloween

Si eres de los que ya cayó bajo el embrujo de la, cada vez más popular, noche de Halloween, es probable que ya estés haciendo planes para darle a tu casa un toque escalofriante. ¿Cuál será el elemento sorpresa? ¿Cómo crearás un ambiente místico y fuera de este mundo?

Si bien no hay una pócima secreta ni fórmula exacta para convertir tu hogar en una auténtica casa de los espantos, sí hay ciertos elementos que no pueden faltar si unos cuantos sustos quieres sacar. ¿Cuáles son? Conócelos y prepara tu hogar para Halloween con los consejos que los expertos de The Home Depot comparten este Halloween.

Una entrada tenebrosa

La primera impresión suele ser muy importante ya que va dando la pauta al tipo de ambiente que tendrá el resto de la decoración en el hogar. Una forma de ir calentando motores es colocando elementos como tumbas, que puedes conseguir en la tienda en línea o hacer tú mismo con hielo seco y pintura gris. Otras cosas que puedes poner son inflables de fantasmas o de personajes de película, si quieres hacerlo un poco más amigable para los niños pequeños.

Ten una iluminación tenue

El factor más importante para crear un ambiente de suspenso es la iluminación, o falta de. Asegúrate de tener la mayor parte de tus focos apagados excepto aquellos que emiten una luz muy tenue. Te recomendamos usar estacas y luminarios decorativos ya que no sólo expiden una luz muy suave si no también son muy escalofriantes y te ayudarán a conseguir el efecto deseado.





Que el miedo salga de los techos y paredes

Los techos y las paredes serán de tus mejores aliados ya que proporcionan suficiente espacio como para ponerte creativo con ellos Puedes poner telarañas enormes en las esquinas y hasta colgar calaveras y fantasmas de los techos. ¡Lo que se te ocurra funciona!





Los detalles son clave

Recuerda que la diferencia está en los detalles. Coloca calaveras sobre las mesas y calabazas en rincones oscuros, verás cómo le darán un toque espeluznante a tu hogar. Para escoger el lugar adecuado en dónde poner estos detalles, puedes dejar de decorar por un momento y volver un par de horas después con una perspectiva renovada.

Si te interesa conocer más productos para poner los pelos de punta, hazlo en el sitio www.homedepot.com.mx y si tienes alguna duda, puedes consultarlo con los expertos de The Home Depot en sus distintas plataformas digitales.

Recuerda que The Home Depot es el mejor aliado para reinventar tu hogar, y lo mejor es que al hacer una compra mayor a $499 podrás recibir tus productos a la puerta de tu hogar de manera gratuita o pedir que lo lleven de la tienda a tu auto si decides pasar por ellos.