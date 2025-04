The Village: Donde la arquitectura maya se encuentra con la modernidad en Playa del Carmen

Imagina poder habitar un espacio inspirado en la grandeza de Chichén Itzá, pero con todas las comodidades de la vida contemporánea: conectividad, aire acondicionado y un diseño que respeta el entorno natural. Así es The Village, un desarrollo único en su tipo que reinterpreta el legado maya a través de una visión arquitectónica innovadora.

Ubicado en el corazón de la Riviera Maya, este proyecto es obra del reconocido despacho Sordo Madaleno, en colaboración con Cemex, encargado del suministro de concretos de última generación. Su propuesta ha marcado un antes y un después en el diseño regional, al fusionar arquitectura contemporánea con materiales y formas que evocan las antiguas estructuras mesoamericanas.

Inspirado en las pirámides escalonadas de la civilización maya, The Village adopta una estructura modular de volúmenes apilados, patios interiores y texturas naturales. El resultado: un entorno que dialoga con la selva y ofrece vistas continuas al Mar Caribe, generando una atmósfera de conexión y armonía con la naturaleza.

Para respetar el entorno y garantizar durabilidad, se utilizaron concretos especializados de Cemex, como Aparentia, Hidratium y Duramax, los cuales ofrecen alta resistencia y secado acelerado. Además, se desarrollaron muestras en tonos "melón", trabajadas de la mano con un equipo técnico para integrarse de forma orgánica al paisaje.

Más allá de su estética y funcionalidad, The Village tiene un fuerte impacto social y económico. Su operación fomentará el empleo local y la instalación de espacios comerciales, impulsando el crecimiento sostenible de la región y fortaleciendo la economía de Quintana Roo.

Este desarrollo no solo es un homenaje a las raíces culturales del sureste mexicano, sino un modelo urbano que apuesta por el equilibrio entre tradición, innovación y sustentabilidad. The Village no es solo un lugar para vivir, es un nuevo ícono del urbanismo contemporáneo en México.