Destellos de la alfombra roja de Cannes

CANNES (EFE).- Wes Anderson llegando en autobús a la alfombra roja con medio Hollywood detrás será sin duda una de las imágenes para el recuerdo de este 76 Festival de Cannes, que entra en su recta final y que ha combinado los momentos de fiesta y reivindicación.



En una edición apuntalada con estrenos de la talla de Indiana Jones y de Martin Scorsese, el paso del equipo de Anderson hacia la gala de "Asteroid City" se esperaba casi tanto como la propia película y el realizador estadounidense no decepcionó.

El equipo de "Asteroid City" -con un reparto, más que cargado, recargado de estrellas- dejó de lado las limusinas y coches oficiales para brindar una escena muy poco convencional: Scarlett Johansson, Adrien Brody, Bryan Cranston y Tom Hanks, entre otros, vestidos de gala bajando de un autobús.

Más que una alfombra roja en la Costa Azul francesa, parecía la llegada de los invitados a la boda del año en Hollywood. Pero, por su puesto, ha estado lejos de ser la única anécdota curiosa de las casi dos semanas de estrenos de gala en Cannes.

También quedarán para el recuerdo los giros de Nanni Moretti y su equipo al son de Franco Battiato, o cómo los fans del k-pop enloquecieron al paso de Jennie en el estreno de "The Idol", pese a que la gran figura de aquella noche estaba destinada a ser The Weeknd con una serie que puso la nota de escándalo al Festival gracias a su retrato perturbador de la fama y sus escenas de sexo.

La edición 76 no había huído de las polémicas y ya la inauguración con "Jeanne du Barry" venía con esa etiqueta debido al regreso a la gran pantalla de Johnny Depp tras el sonado proceso judicial con su exmujer Amber Heard, por maltratos y difamaciones.

En la Croisette, el recibimiento a Depp fue de borrón y cuenta nueva, a diferencia de en EE.UU. "No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood", dijo al día siguiente en rueda de prensa.

SANGRE POR UCRANIA Y REIVINDICACIONES INDÍGENAS

La guerra de Ucrania volvió a estar presente este año en Cannes, aunque con menos protagonismo. Se dejó notar sobre todo cuando la influencer Ilona Chernobai, volcó sangre falsa por encima de su vestido azul y amarillo (los colores de la bandera ucraniana) en la alfombra roja.

Pero a nivel político, quizás el gran tema de esta 76 edición fueron las reivindicaciones de los pueblos indígenas en el cine y en la alfombra roja.

El camino lo marcó Martin Scorsese con "Killers of the Flower Moon", una película que aborda la masacre real del pueblo Osage en Estados Unidos en los años veinte.

Y con enfoques distintos, la temática de los pueblos originarios se repitió en varias películas latinoamemricanas, como la chilena "Los Colonos", la argentina "Eureka" o el documental brasileño "Crowra".

El equipo de esta última cinta aprovechó el miércoles su paso por la alfombra roja para reivindicar el derecho a la tierra de los indígenas brasileños levantando el puño y posando con una pancarta.

También ha habido momentos de reivindicación por el planeta y mensajes de apoyo para los guionistas en EE.UU. de parte de estrellas como Sean Penn o Michael Douglas.

TUMULTO EN EL ESTRENO DE ALMODÓVAR Y PLATOS GALLEGOS

En el lado negativo, este Festival también dejó fallos de organización graves y la imagen viral de Thierry Frémaux, delegado general en Cannes, peleándose vestido de etiqueta con un policía que, según la prensa, le reprochaba circular demasiado rápido con su bici.

Una de las peores escenas en el Palacio de Festivales se dio en el esperado estreno de "Extraña forma de vida", el western gay de Pedro Almodóvar con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Debido a un "caos descomunal" -en palabras del director manchego- en el acceso, docenas de periodistas acreditados y con entrada se quedaron sin poder ver el corto y la presentación posterior.

"Extraña forma de vida" llegaba producido por la firma de moda Saint Laurent, que después organizó una cena en la que invitados como Ethan Hawke o Catherine Deneuve comieron en una vajilla de Sargadelos, originaria de Galicia (norte de España).

INDY CUELGA EL SOMBRERO

La 76 edición del Festival de Cannes también será recordada como el escenario de despedida de uno de los héroes legendarios del cine. La quinta entrega de la saga de Indiana Jones será la última para Harrison Ford, que recogió una Palma de Oro de Honor sorpresa después de la que ya se había quedado este año Michael Douglas.

Habitualmente poco expresivo, Ford se mostró muy emocionado y feliz en Cannes por todo lo que le ha dado el personaje. Hasta bromeó con una periodista que le informó de que, a sus 80 años, sigue siendo "sexy".

"Fui bendecido con este cuerpo. Gracias por notarlo", contestó.