Día de la Soltería. ¿Qué dicen la psicología y la sociología?

La soltería y las relaciones sexoafectivas forman parte de las convenciones sociales, por ello, han formado parte de la esfera de lo público. Sin embargo, ¿a quién le compete el estado emocional en el que se encuentra sino que a la propia persona? A lo largo de distintas épocas y civilizaciones, conceptos como "soltería", "pareja", "celibato", han señalado el estilo de vida de mujeres y hombres, al grado de definir su personalidad. Hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Soltería, pero ¿qué hay detrás de esta fecha?

Olivia Tena Guerrero, doctora en estudios de género de la UNAM, ha externado que la soltería no sólo es un estado, sino una decisión, pues se considera que cuando una persona no tiene una relación no es por decisión propia. "(Hay quienes) toman esta decisión de manera autónoma, tienen solvencia económica y, en ocasiones, mantienen una relación amorosa sin llegar nunca al matrimonio", señaló para "Ciencia UNAM", a través de un comunicado.

En la actualidad, la brecha de género continúa visible, ya que el sentido de la soltería es variable cuando se trata de una mujer o un hombre. La socióloga y psicóloga explicó que cuando una mujer no tiene un vínculo sexoafectivo se enfrenta a presiones sociales en las que la edad, el matrimonio y el embarazo las apremian, como si tuvieran que realizar todas estas actividades como un "deber ser". Cuando una mujer no se dedica a una familia, automáticamente, se considera que debe cuidar de su madre y padre, cuando estos alcancen la vejez.

A diferencia de lo que ocurre con los hombres, quienes mantienen un "status" cuando viven en la soltería, pues este estado se ha asociado con la libertad sexual. Pero cuando toman la decisión de estar solteros -narra la experta- los hombres también se enfrentan a prejuicios tales como que se opta por este estado para evitar el compromiso o es asociado, automáticamente, a la homosexualidad.

Pero así como hay una percepción distinta entre la forma en que se vive la soltería entre mujeres y hombres, las disciplinas como la psicología y la sociología también lo conciben de formas diferentes, de acuerdo a Tena Guerrero. Mientras que a psicología analiza que se opta por no compartir con una pareja cuando se tuvo un padre violento, la sociología teoriza que se debe a una decisión que posibilita la independencia emocional.

A su vez, la académica de la UNAM mencionó que una multiplicidad de encuestas de población en México registra la soltería a partir de los 12 años de edad. El término "celibato" además comienza a utilizarse para referirse a la soltería en personas mayores de 50 años, lo que también convierte a las relaciones sexoafectivas en un establecimiento temporal que indica el adoctrinamiento etartio, en el que hay edades para llevar a cabo algunas actividades.

Pese a que estas convenciones aún forman parte de la sociedad, la doctora expuso que cada vez son más son los grupos que se niegan a seguir estos patrones, pues en los últimos siete años, las mujeres con más de 30 años viven sin pareja. Muchas de ellas, además, viven con sus madres, pero más allá de evitar la independencia doméstica, lo hacen como una solidaridad de género, pues conocen los antecedentes de violencia que sus progenitoras vivieron a lado de sus padres "y por ello se comprometieron a ayudarlas y a aportar ingresos", como proveedoras.

Por otra parte, los hombres solteros, con más de 30 años, que aún viven en la casa materna "no eran proveedores aún viviendo sólo con su madre, pues en estos casos sólo cooperaban con algunos gastos familiares", analizó la investigadora.