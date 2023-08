Día Internacional del Gato: ¿Qué alimento es mejor y por qué?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL). - El Día Internacional del Gato se conmemora cada 8 de agosto. El Fondo Internacional para el Bienestar Animal lo consolidó para insistir y defender los derechos de los felinos, aunque también se lleva a cabo el 20 de febrero y el 29 de octubre.

Uno de los objetivos es rendir homenaje a estos animales que dan alegría a quienes los tienen. Los refugios o centros de adopción también aprovechan el día para ayudar a proporcionar un hogar para los michis que viven en situación de abandono o de calle.

Cabe destacar que tanto los michis como alguna otra mascota; ayudan al bienestar de sus amos.

De acuerdo con un artículo llamado "El poder de las mascotas", de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, (NIH, por sus siglas en inglés) las mascotas son capaces de disminuir los niveles de estrés de sus dueños.

También son capaces de mejorar la salud del corazón e, incluso, ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales.

Puesto que nuestras mascotas brindan algo más que compañía, merecen el mejor de los tratos.

Para que un gato tenga una buena calidad de vida, es necesario otorgarle una alimentación saludable, así como no perder de vista las visitas al veterinario de forma regular.

En cuanto al mejor alimento para ellos, la médico veterinario, Paula Trejo, mencionó en entrevista para EL UNIVERSAL que debe ser uno de tipo húmedo, ya que los gatos son animales que no suelen tomar mucha agua.

Los alimentos húmedos son los que vienen empaquetados en sobres o en lata. Éstos aportan cierto grado de hidratación, aunque se debe cuidar que también tomen agua.

Pese a que el alimento húmedo es más recomendable para gatos, de igual forma debe considerarse que el alimento sea seco.

Es decir, se debe complementar la alimentación del gato con ambos tipos: seco (croquetas) y húmedo (sobres).

Respecto a ello, el director de comunicación de Mars, Francisco Ríos dijo a EL UNIVERSAL, que la correcta alimentación para las mascotas también depende de su edad, raza, peso, especie y condición.

Por lo que no se podría generalizar en qué alimento es el correcto para toda la especie; peso sí es importante reconocer que el tipo de alimento tenga los controles de calidad necesarios.

Ríos destacó que un médico veterinario debe recomendar la alimentación para cada gato en específico; no obstante, coincidió que el alimento húmedo es más recomendable para los felinos por el grado de hidratación que aporta.