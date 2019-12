Diez famosos mexicanos que murieron en 2019

Este año sufrimos fuertes pérdidas en el mundo del espectáculo, la cultura y el deporte; entre los mexicanos que murieron en 2019 están José José, Edith González y Celso Piña... ¡Aquí el recuento!

1. José José. Tras luchar contra el cáncer de páncreas, el "Príncipe de la canción" murió el pasado 28 de septiembre en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. El intérprete de "El triste" fue cremado y una parte de sus cenizas están en Estados Unidos y otra en México.

2. Celso Piña. El "Rebelde del acordeón" murió el 21 de agosto a los 66 años de edad en Nuevo León, a causa de un infarto. Su carrera inició en los años 80, cuando su padre le regaló su primer acordeón. Fue pionero en la adopción de ritmos de cumbia colombiana y su fusión con otros géneros. (Foto: El Universal)

3. Edith González. Esta mujer es uno de los rostros inolvidables de las telenovelas. Falleció el 13 de junio, a los 54 años de edad, víctima de cáncer de ovario, el cual le fue diagnosticado en el 2016. Participó en más de 80 proyectos, entre telenovelas, películas y obras de teatro.

4. Armando Vega Gil. El bajista de la banda "Botellita de Jerez" se suicidó el 1 de abril, luego que una joven lo denunció por abuso sexual, en el marco del movimiento #MeTooMusicosMexicanos. A través de una carta, el músico de 63 años de edad, explicó los motivos que lo llevaron a quitarse la vida.

5. Francisco Toledo. El mundo de las artes también se puso de luto. El 5 de septiembre falleció uno de los pintores más importantes del país, a la edad de 79 años. El artista oaxaqueño era reconocido además por su labor social en la defensoría de las costumbres y tradiciones mexicanas.

6. "El Perro Aguayo". "Pedro Aguayo" falleció el 3 de julio, en Guadalajara, Jalisco, a los 73 años de edad, a causa de un infarto. El ícono de la lucha libre se retiró en el 2001 en su natal Zacatecas y en 2015 perdió a su hijo, Pedro Jr., situación de la cual no se pudo reponer.

7. Jorge Vergara. Este empresario mexicano murió a los 64 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio, el pasado 15 de noviembre, en Nueva York. En 2018, Vergara había dejado en manos de su hijo Amaury la vicepresidencia de Grupo Omnilife Chivas, debido a problemas de salud.

8. Enrique Muñoz. "Quique" Muñoz murió el 27 de junio a los 56 años de edad, a causa de un infarto. Es recordado por su participación en programas como "El Calabozo" o "Matutino Exprés" en donde compartió cuadro con Esteban Arce.

9. Armando Ramírez. El 10 de julio falleció este cronista de la CDMX. Armando Ramírez tenía 67 años y murió a unos días de haber presentado su novela "Déjame". Los hijos del escritor no hablaron de las circunstancias de su muerte y pidieron se le recordara como un enamorado de la vida.

10. Gualberto Castro. El 27 de junio se confirmó la muerte del cantante y actor mexicano, a causa de cáncer. Se encontraba hospitalizado recibiendo quimioterapias, las cuales no tuvieron los efectos esperados pues su cuerpo ya no resistió más. Tenía 84 años de edad.