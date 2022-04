El arco natural más alto del mundo está en México

En México hay muchos lugares que te convierten en un explorador al estilo de la película "Up". Maravillas naturales de difícil acceso a las que pocos (y de buena condición física) se aventuran a llegar.

No se escucha más sonido que el de las aves, de los monos o de la vegetación sacudida por el viento. El paisaje parece contarte una historia que se remonta miles de años atrás.

El 22 de abril fue designado como el Día Internacional de la Madre Tierra por las Naciones Unidas para "promover la armonía con la naturaleza". Para vivir esa sensación y tomar conciencia sobre la conservación de nuestro tesoro natural, te contaremos sobre un sitio en Chiapas que es irrepetible: el Arco del Tiempo, la formación más alta del mundo en su tipo.

¿Qué es el Arco del Tiempo?

Mediante un proceso que ha tomado unos 87 mil años, el curso del río La Venta moldeó un cañón con paredes verticales y peculiares formaciones de roca caliza. Este cañón es una gigantesca grieta que serpentea por la selva a lo largo de 84 kilómetros. En algunos tramos es tan ancho que puedes perder su dimensión por un momento y, en otros, los muros solo están separados por 10 metros.

En el Cañón Río La Venta se formó el Arco del Tiempo que, con 158 metros, es el arco natural más alto del planeta. Es el gigantesco umbral hacia un túnel por donde pasa el río apacible y de tonalidades turquesa cuando no es temporada de lluvias.

Para que te des una idea de su tamaño: es aproximadamente tan alto como la Torre Latino sin antena, y la Pirámide del Sol de Teotihuacán cabría poco más de dos veces ahí.

El cañón se encuentra en la Selva El Ocote, un ecosistema tropical que en 2006 fue declarado por la Unesco como Reserva de la Biósfera. Se trata de una región natural casi virgen, donde todavía habitan animales como el tapir, el jaguar y el ocelote.

Cuando visitas el Arco del Tiempo te adentras en una zona alimentada por un sistema de ríos subterráneos con 400 cuevas; en algunas de estas se ha encontrado arte rupestre de entre cinco mil y 10 mil años de antigüedad.

¿Cómo viajar al Arco del Tiempo?

La ciudad más cercana es Tuxtla Gutiérrez. Para llegar a la Selva El Ocote debes trasladarte al municipio de Cintalapa, a dos horas de camino. Desde ahí se hace otra hora hacia General Cárdenas, una comunidad donde inician las expediciones hacia el Arco del Tiempo.

Lo primero que debes saber: necesitas una condición física media, pues se caminan aproximadamente nueve kilómetros hasta el arco. "No es una visita ´dominguera´", advierte Pablo Albores, socio fundador de la empresa Ecoexperiencias que opera la expedición.

Esos nueve kilómetros —que se recorren entre tres y seis horas— se caracterizan por un terreno irregular: hay partes empinadas, piedras sueltas donde debes caminar con cuidado y senderos lodosos y resbalosos. ¿Cada cuándo puedes explorar un sitio prácticamente inalterado, tupido de vegetación y con abismos espectaculares? Esa es la recompensa.

Lo segundo que debes saber: es indispensable viajar con un touroperador con certificaciones como la NOM-09 de turismo de aventura y Registro Nacional de Turismo. Ellos conocen bien la región y saben cómo responder ante cualquier eventualidad.?La travesía se hace de febrero a mayo para evitar la temporada de lluvias, cuando el curso del río crece y lo vuelve muy peligroso.

Cuando llegas al Arco del Tiempo, se siente como si "descubrieras un tesoro. Como si estuvieras perdido en medio de la nada", describe el fundador de Ecoexperiencias. Lo único que puedes escuchar es el sonido de las aves o los monos aulladores. Y, para ponerle más emoción, es necesario descender a rappel unos 25 metros para llegar a la base del arco. En ese punto se monta un campamento para pasar una noche a la orilla del río. De noche, el cielo está tupido de estrellas.

Es posible nadar en los alrededores de la formación rocosa y dentro del llamado Túnel del Tiempo, en donde se toman las espectaculares fotos que lo han hecho famoso en Instagram.

Muy cerca se localiza el Gran Derrumbe: una zona donde el cañón se ensancha y la corriente del río se distribuye entre rocas gigantescas que alguna vez cayeron desde las alturas.

Otra opción para viajar al Arco del Tiempo es mediante una expedición de cinco días por el Cañón Río La Venta a bordo de una balsa.

Datos útiles

La empresa Ecoexperiencias te lleva al Arco del Tiempo. Su expedición de senderismo dura tres días y dos noches. Incluye equipo, traslados terrestres, camping y comidas. La tarifa base es de 650 dólares (13 mil 57 pesos), pero debes cotizar tu viaje de manera individual.

La expedición de cinco días y cuatro noches por el cañón en balsa cuesta alrededor de mil 49 dólares (21 mil 66 pesos).