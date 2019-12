El hijo pequeño de Kate y William ha dicho sus primeras palabras

La esposa del príncipe William, Kate Middleton, dijo que la primera palabra del príncipe Louis fue "yo", pero ahora, el pequeño logró pronunciar su segunda palabra y lo sorprendente es que mencionó el nombre de una persona que no es miembro de la realeza.

En el programa especial "A Berry Royal Christmas", emitido por la BBC y bajo la conducción de Mary Berry, los invitados fueron los duques de Cambridge y durante el programa, Kate Middleton reveló que la segunda palabra que dijo el príncipe Louis fue "Mary".

"Una de las primeras palabras de Louis fue 'Mary' porque justo a su altura están todos mis libros de cocina. Y como los niños se quedan realmente fascinados por las caras, y tu cara está en todos tus libros de cocina, él decía 'Esa es Mary Berry' ... así que definitivamente te reconocería si te viera hoy", dijo Kate Middleton.

Mary Berry es un personaje muy conocido en Reino Unido por sus programas de televisión en la BBC, además de sus libros de recetas. Mary Berry grabó dos segmentos con Kate Middleton y uno con el príncipe William. En el segmento en el que los duques de Cambridge estuvieron juntos, cocinaron para una verdadera cena navideña en homenaje a todos aquellos que realizarán trabajos de voluntariado a los largo de las festividades navideñas.

En el programa, Kate Middleton y el nieto de la reina Isabel ll aprovecharon para destacar el trabajo de algunas organizaciones benéficas con las que trabajan, especialmente con las que tratan a personas con salud mental, adicción y exclusión social.

En un comunicado, Mary dijo: "Me siento honrada de que el duque y la duquesa de Cambridge me hayan invitado a unirme a ellos en cuatro de sus compromisos de caridad esta Navidad. Será realmente especial ver las causas tan cerca de sus corazones, así como escuchar todo sobre el increíble apoyo que brindan estas organizaciones benéficas".