El Nueva York de John Lennon, la ciudad de la que quedó prendado

NUEVA YORK (EFE).- En 1971, John Lennon se mudó a Nueva York para tratar de dejar atrás una vida en la que era el constante centro de atención y en la que la prensa observaba cada uno de sus movimientos. Sus nueve años de residencia en la metrópolis, donde formó una familia y dio rienda suelta a su creatividad, le llevaron a enamorarse de una ciudad que sin embargo le vio morir asesinado hace 40 años.



"Él siempre dijo que Nueva York es la mejor ciudad del mundo", decía hace unas semanas Sean Ono Lennon, el hijo de Yoko Ono y John Lennon, durante un evento en el que el icónico Empire State Building rendía homenaje al músico en el que hubiera sido su 80 cumpleaños.

"Como todo el mundo sabe, Nueva York es una ciudad en la que no tienes que nacer aquí para ser neoyorquino, solo tienes que enamorarte de ella. Así que mi padre era un neoyorquino de corazón", agregó poco antes de levantar la palanca que iluminó el rascacielos con un símbolo de la paz sobre un fondo azul.

Pese a que Lennon nació en la ciudad británica de Liverpool, durante su estancia en la Gran Manzana proclamó a los cuatro vientos su amor por una metrópolis que consideraba su hogar, donde nació su único hijo y donde sus mensajes de amor y paz se solidificaron. Estos son los lugares que marcaron su paso por Nueva York:

- St Regis Hotel: Este histórico y suntuoso hotel situado en el corazón de Manhattan, que abrió sus puertas en 1904, fue la primera residencia en Nueva York de Lennon y Ono, desde donde observaban el éxito del álbum "Imagine" y donde comenzaron su paso por la ciudad de los rascacielos, aunque sólo residieron allí desde agosto de 1971 hasta finales de octubre de ese mismo año.

- The Hit Factory: a unas pocas avenidas del St Regis, en la 48 con la Novena Avenida, se encontraba el estudio de grabación al que acudía con frecuencia Lennon. En él, el miembro más famoso de Los Beatles colaboró con Ono en el álbum "Double Fantasy", un lugar que ahora ocupa "Sear Sound" desde hace cerca de 3 décadas, y donde la japonesa ha ido en varias ocasiones a grabar su música.

- 105 Bank Street: Es la dirección del loft del West Village a donde se mudó la pareja tras su breve paso por el St Regis, y que a finales de 1971 le alquilaron al batería del grupo "The Lovin' Spoonful", Joe Butler. Mientras vivían en ese apartamento, en el que destacaba una habitación trasera con un enorme tragaluz en el que ambos pasaron mucho tiempo, Ono y Lennon lanzaron el álbum "Sometime in New York City", en 1972.

La residencia, sin embargo, comenzó a ser vigilada por el FBI cuando las autoridades estadounidenses comenzaron sus esfuerzos por expulsar de EE.UU. a Lennon, que pedía insistentemente el fin de la Guerra de Vietnam, y cuando alguien entró a robar decidieron mudarse a un edificio más seguro en febrero de 1973.

- The Dakota: Situado al lado de la zona oeste del Central Park, se trata del complejo de apartamentos de lujo en los que vivieron la artista y el músico desde 1973 hasta que Lennon fue asesinado a las puertas del edificio el 8 de diciembre de 1980. De hecho, 40 años más tarde, Ono aun reside en la espaciosa residencia.

Aquí fue también donde la reverenciada Annie Leibovitz tomó, sólo unas horas antes de su muerte, la icónica foto en la que un Lennon desnudo besa y abraza a Ono sobre el suelo de su apartamento, en una de las escasas ocasiones en las que el ex-Beatle permitió que un fotógrafo entrara en su casa.

- Strawberry Fields, Central Park: Se trata de una zona de Central Park que estaba a escasos metros de The Dakota, y a la que Lennon le gustaba visitar por su carácter sereno y tranquilo. La ciudad de Nueva York decidió bautizarla con el nombre de "Strawberry Fields", una canción de Lennon y Paul McCartney, en octubre de 1985, cuando hubiera cumplido 45 años.

- Madison Square Garden: un mes después de lanzar el álbum "Walls and Bridges," (1974), que incluía su único single que alcanzó el número uno,"Whatever Gets You Thru the Night", Lennon cantó en vivo en el mítico Madison Square Garden el 28 de noviembre de 1974, en la que se describe como su última gran actuación en vivo.

Junto a su compatriota Elton John al piano, Lennon cantó, además de "Whatever Gets You Thru the Night", "Lucy in the Sky With Diamonds" y "I Saw Her Standing There".

- The Record Plant: Establecido en Nueva York en 1968 y situado en la calle 44, en el corazón de Manhattan, este fue el último lugar en el que grabó su música Lennon. De hecho, el artista volvía de este estudio con Ono cuando fue abatido a tiros a las puertas de su residencia por Mark Chapman, un joven estadounidense que había sido fan de Los Beatles pero que estaba en desacuerdo con algunas de las afirmaciones políticas y religiosas del británico.

The Record Plant vendió el estudio en 1987, y ahora es un edificio de oficinas.