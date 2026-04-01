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Claudia Parga: Profesionalismo Certificado en el Corazón de la Zona Diamante

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Claudia Parga: Profesionalismo Certificado en el Corazón de la Zona Diamante

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EL PÁDEL, SU PASIÓN

PARTICIPAN EN EL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Por Maru Bustos PULSO

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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El Club Deportivo Potosino reúne a los más destacados y perseverantes jugadores de pádel.

Ellos, participan en el Torneo de Semana Santa que se realiza con éxito en las canchas del mismo.

Los padelistas realizan sus mejores estrategias de juego y con su experiencia y preparación ofrecen un buen nivel en el partido.

Su anhelo, convertirse en los campeones de este interesante torneo, por lo que derrochan energía, habilidad y destreza.

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Eso sí, ¡gran entrega y pasión!

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