EL PÁDEL, SU PASIÓN
PARTICIPAN EN EL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO
Galeria
El Club Deportivo Potosino reúne a los más destacados y perseverantes jugadores de pádel.
Ellos, participan en el Torneo de Semana Santa que se realiza con éxito en las canchas del mismo.
Los padelistas realizan sus mejores estrategias de juego y con su experiencia y preparación ofrecen un buen nivel en el partido.
Su anhelo, convertirse en los campeones de este interesante torneo, por lo que derrochan energía, habilidad y destreza.
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Eso sí, ¡gran entrega y pasión!
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