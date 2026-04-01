EL PÁDEL, SU PASIÓN

El Club Deportivo Potosino reúne a los más destacados y perseverantes jugadores de pádel.

Ellos, participan en el Torneo de Semana Santa que se realiza con éxito en las canchas del mismo.

Los padelistas realizan sus mejores estrategias de juego y con su experiencia y preparación ofrecen un buen nivel en el partido.

Su anhelo, convertirse en los campeones de este interesante torneo, por lo que derrochan energía, habilidad y destreza.

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Eso sí, ¡gran entrega y pasión!