El príncipe Harry confiesa que ha consumido drogas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El príncipe Harry hizo una gran confesión que podría generarle serios problemas al momento de tramitar la ciudadanía para quedarse a vivir en Estados Unidos. Es que el duque de Sussex reveló en el libro de sus memorias Spare una serie de temas personales, como por ejemplo, que ha consumido una gran variedad de drogas.

El hermano del príncipe Guillermo confesó en el libro que ha consumido cocaína, marihuana, hongos alucinógenos y ayahuasca. Todas estas drogas están prohibidas y existe un riguroso control de su circulación en Estados Unidos.

Después de esta grave e íntima confesión los especialistas especulan y creen que quizás tenga problemas al momento de solicitar la ciudadanía de Estados Unidos. Hay una gran cantidad de teorías respecto a la vida actual del príncipe Harry. Algunos sostienen que el duque de Sussex tiene una visa temporal de no inmigrante llamada O-1 por habilidad extraordinaria.

Para obtener esta visa los candidatos deben pasar un exhaustivo interrogatorio donde uno de los puntos es el historial de narcóticos. En este ítem el príncipe Harry obviamente mintió y puede tener problemas para seguir residiendo en Estados Unidos.

Algunos dicen que si no logra entrar en la esfera de circunstancias excepcionales, es probable que el príncipe Harry nunca pueda conseguir una tarjeta verde o alcanzar el estatus de ciudadano estadounidense. De todas formas, las confesiones del hijo del Rey Carlos III de Inglaterra detalladas en el libro no pueden ser abordadas como legales porque para que eso pase deben hacerse bajo juramento.

En el libro de sus memorias, el príncipe Harry asegura que fumó cannabis con periodicidad y que se alcoholizaba cuando era adolescente. Además, confesó que consumió cocaína por primera vez a los 17 años y admitió haber usado ayahuasca para intentar superar la muerte de su mamá, la princesa Diana de Gales.