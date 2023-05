El príncipe Harry llega para la coronación del rey Carlos III

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El príncipe Harry llegó a Londres este viernes en un vuelo comercial antes de la coronación de su padre, el rey Carlos III, confirmó Page Six.

El gran evento real, en el que Carlos III y su esposa, Camila, serán coronados oficialmente rey y reina del Reino Unido y otros reinos de la Commonwealth, está programado para este sábado en la Abadía de Westminster.

Aunque Harry, de 38 años, estará presente, el Palacio de Buckingham confirmó el mes pasado que su esposa, Meghan Markle, no lo acompañará.

La duquesa de Sussex, de 41 años, permanecerá en California con los dos hijos de la pareja, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, recordó el medio.

El 6 de mayo también es el cuarto cumpleaños del príncipe Archie. "Va a ser una fiesta discreta en casa", dijo una fuente a People. "Tendrán amigos a su alrededor y la madre de Meghan, Doria [Ragland]. Meghan definitivamente tendrá apoyo ese fin de semana".

Una fuente le dijo recientemente a Page Six que Harry regresará a Los Ángeles dos horas después del evento de su padre para llegar a tiempo a las festividades de su hijo. "Harry hará todo lo posible para regresar a tiempo para el cumpleaños de Archie".

Señaló que usará un vuelo comercial, no privado, como lo hizo en su camino a Londres.