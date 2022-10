El rey Carlos III y Camila buscarán aumentar su popularidad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Para nadie es un secreto que el rey Carlos III y la reina consorte Camila no son de los principales miembros favoritos de la realeza, esos lugares están reservados para el príncipe William, Kate Middleton y la fallecida Isabel II de Reino Unido.

Sin embargo y precisamente a raíz del fallecimiento de la monarca, los actuales reyes del país británico están buscando todas las alternativas que les permitan aumentar su credibilidad, cariño y popularidad en el mundo, específicamente entre los países que forman la Commonwealth.

Es por eso que, el principal plan del rey Carlos y la reina consorte Camila, de acuerdo con insiders de la realeza que platicaron con "The Mirror", es realizar un viaje de dos años y visitar países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

"El rey y su familia están ansiosos por comenzar a trabajar en estos primeros meses y años cruciales de su reinado. El Rey está muy interesado en salir y conocer a tantas personas sea posible" explica el insider al medio británico.

El propósito de dicho viaje, el cual será el más largo en la historia de la realeza, es ofrecer su "amistad y apoyo", por lo que el rey Carlos tendrá unos meses lejos de casa, a los cuales se sumará su esposa, la reina consorte Camila de vez en cuando.

Según el insider, la Reina consorte de 75 años se quedará en Reino Unido en algunos momentos y recibirá la ayuda de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, quienes se han convertido en su mano derecha.

Aunque "The Mirror" no dio fecha de inicio para que Carlos III emprenda su viaje, se espera que ocurra "lo antes posible", ya que después del período de luto por el fallecimiento de Isabel II, los miembros de la realeza han seguido con sus obligaciones.

Recientemente, el rey Carlos y la reina consorte Camila enviaron sus primeras tarjetas de cumpleaños, las cuales se otorgan a personas que celebren entre 100 y 105 años. Dicha tradición "se remonta a 1917, al reinado del rey Jorge V, cuando se comenzó a enviar un telegrama a los que celebran su centenario o 60 aniversario de bodas".