GUADALAJARA (MÉXICO).- La emperatriz Carlota de Habsburgo y la actriz María Félix inspiraron la colección ‘Malasanta’ presentada en la plataforma Intermoda en Guadalajara, cuyas prendas reflejan el empoderamiento de las mujeres mexicanas.

La diseñadora Amara, creadora de la marca con el mismo nombre explicó a EFE que la idea de esta colección es mostrar la fuerza de ambos personajes y cómo rompieron esquemas en épocas en que la sociedad hacia menos a las mujeres.

“Creo que esta colección es también una crítica al código social mexicano. Para mí era muy importante demostrar con mi colección que muchas veces las mujeres seguimos siendo tratadas socialmente con el archivo de hace muchísimo tiempo”, dijo.

La también artista plástica destacó que tanto Carlota como María Félix son símbolo del empoderamiento y la fuerza que pueden alcanzar las mujeres en el siglo XXI.

“(El mensaje) es que no se detengan nunca cuando les digan que no, cuando alguien no crea en sus sueños, que sigan trabajando, que si creen en ustedes y salen empoderan a otras mujeres”, señaló.

COLECCIÓN ‘MALASANTA’

‘Malasanta’ mostró prendas con atuendos sensuales y también conservadores cuyo sello en común es que pueden usarlas cualquier persona sin importar su género.

Los blazers, vestidos y faldas lucieron estampados originales alusivos al segundo imperio mexicano fundado por Maximiliano y Carlota de Habsburgo, así como ojos que rememoran la mirada de Félix, conocida como ‘La Doña’.

La coleccón también deja ver tonos en negro, café, hueso, verde y naranja en telas de seda, chifón, piel, transparencias, organzas, además de bordados con más de 800.000 piezas de canutillo.

Intermoda llevó a cabo su edición 83 para la temporada Otoño-Invierno en la que reunió a más de 1.150 marcas expositoras.