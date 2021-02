Estilo "deco"

En estos tiempos de pandemia, es muy importante tener claro cómo vamos a decorar la casa.

puedes intercambiar y adaptar al mes que mejor te vaya, y que convertirán tu hogar en el lugar más apetecible, saludable y confortable del mundo. a?

Lo primero que tienes que hacer es ordenar en profundidad.

Y retirar todo lo que no usas, no tiene nada que ver contigo o no ha superado el trote de los más pequeños de la casa.

ORGANIZACIÓN

El primer paso en toda organización, pasa por vaciar, regalar, donar o tirar lo que no vale y colocar, con un orden sencillo de mantener, el resto.

También es el momento de recuperar esa pieza de herencia o que encontraste en un mercadillo.

Si no estás por la labor, piensa que, incluso el fenómeno "Cluttercore" o desorden organizado, tiene sus reglas.

AMAR TU CASA

Porque, posiblemente solo tengas esa, y debido a la situación vas a pasar mucho tiempo juntas. Ámala tal y como es, con sus defectos y sus virtudes, intentando corregir los primeros y potenciar los segundos.

Es un buen momento para reeducarte en vida hogareña y solucionar, por ejemplo, los problemas de aislamiento cambiando las ventanas.

Pero también para darle un nuevo aire y actualizar la distribución habitual. A veces, una pincelada, especialmente en el salón, es suficiente para mirarla con otros ojos.

DORMITORIO

Prestar atención al dormitorio.

El dormitorio, en general, y la cama, en particular, han adquirido un nuevo rol en la vivienda, que le ha permitido tirar los tabiques y sumarse, en parte, a la vida social.

Por eso, necesitas una cama, donde puedas soñar, hablar o escribir un post de Instagram cómodamente instalada entre sábanas agradables, que dan calor, pero no te hacen sudar; y tumbada, recostada o sentada en el colchón perfecto, ese que se adapta a tu cuerpo, necesidades y estilo de vida.

TENDENCIAS

Decir adiós a ciertas tendencias y dar la bienvenida a otras.

Como los pufs de terciopelo y latón o el gotelé de las paredes.

Los primeros fueron un auténtico boom, pero después de verlos en todas las estancias de la casa y en todos los rincones, sin duda, se merecen un descanso,

o al menos pasar a un

segundo plano.

No los arrincones mucho, porque seguro que vuelven en poco tiempo, y, mientras tanto, adopta como un nuevo "must" los asientos, taburetes, sillas o butacas, de pelo.

Respecto al gotelé, nada

que objetar.

La moda de las paredes con textura permitió que viviera una segunda juventud, pero nada dura eternamente.

Mejor, apuesta por pintura lisa en gris, uno de los colores Pantone, o en beis, un todoterreno que se ha desempolvado su fama de soso.

MÁS VERDE

Hacer que sea más verde.

No se trata tanto de repartirlas por toda la vivienda, aunque puedes hacerlo, sino de concentrar una gran cantidad de ellas en un rincón, a modo de jardín interior.

En esta nueva situación impuesta por el coronavirus, donde teletrabajas y pasas mucho tiempo en casa, contar con un pulmón verde en una de tus estancias es casi una necesidad para desconectar y relajarse. Recuerda que las plantas tienen poderes no solo decorativos sino también curativos. Y a la hora de elegir, opta por especies resistentes y fáciles de cuidar, como la sanseviera, el ficus de hoja ancha, todo un must en Pinterest, el espatifilo o

el Aloe vera.

CUIDAR EL JARDÍN

Mantener el jardín, la terraza o el balcón en plena forma.

Aunque la lluvia te impida asomarte o las hojas dejen un tupido manto a tus pies, este año debes hacerte el propósito de mantener tu jardín, terraza o balcón como si fuera verano, y usarlos de otoño a primavera.

Así, en cuanto veas un rayo de sol y un cielo despejado, podrás disfrutar de un desayuno o un buen libro al aire libre.

Límpialos regularmente, cuida las plantas, ten todo recogido, pero a mano, enciende la chimenea outdoor.

REFORMA LA COCINA

Hoy nadie le discute su papel protagonista en la vida social, familiar y laboral de la casa, por eso es preciso que dé respuesta a su nueva faceta multifunción.

La distribución de cocinas abiertas al salón predominará gracias a la comodidad y versatilidad que permite y destacarán las estanterías que aportan sensación de amplitud, además de un espacio extra

de almacenaje.

ELEMENTOS

Las mesas de grandes dimensiones y las islas son también elementos imprescindibles en esta nueva forma de vivir y disfrutar *esta estancia. Si vas a cambiar los muebles o los electrodomésticos, alíate con los materiales naturales y con tecnologías sostenibles. Y recuerda que es un lugar para disfrutar y vivir, por lo que debe contar con esa decoración que nos ayude a conseguirlo.

TRANSFORMA EL BAÑO

Y convertirlo en tu estancia preferida o, incluso, en el nuevo salón de tu casa, una de las tendencias de decoración

del momento.

El baño es un espacio dónde nos dedicamos a nosotros mismos, nos revitalizamos con una buena ducha o nos relajamos con un espumoso baño de agua caliente y, por supuesto, es el único lugar dónde nos encontramos con nosotros mismos.

DECORACIÓN

Por eso, es fundamental dedicar tiempo a decorarlo, hacerlo acogedor, como cualquier otra estancia de la casa.

Para lograrlo, puedes introducir algún elemento inusual como algún cuadro o dibujo enmarcado, alguna silla tapizada o atreverse con una mesa antigua dónde poner un bouquet de flores frescas o tu vela favorita.

Otra opción es emplear accesorios que sean, además de funcionales, decorativos como bandejas o espejos.

LUZ NATURAL

Si vamos a estar en casa más tiempo, necesitas contagiarte de la energía y la luminosidad del sol, incluso cuando dan lluvias.

Por eso, las búsquedas de viviendas amplias y luminosas, preferiblemente con jardín, patio o terraza, son las más demandadas por todas aquellas personas que quieren cambiar de piso. Para lograrlo, alíate con los tonos claros, despeja las ventanas, abre las estancias al exterior.

VENTANALES

Recuerda que, contar con ventanales con vistas a la calle, aunque esta no sea nada especial, nos relaja y nos conecta con la naturaleza; que, si teletrabajas, lo ideal es colocar la oficina en una habitación bien orientada, donde entre el sol; y que, todo esto no implica renunciar a unas

buenas cortinas.

APUESTA POR LO "ECO"

Apostar por lo "eco" en todo y para casi todo. Ya no basta con reciclar la basura, bajar los grados de la calefacción o adquirir electrodomésticos eficientes, este año debemos ir más allá y avanzar hacia una vivienda ecológica, eficiente y sostenible que nos cuide a nosotros y al medio ambiente.