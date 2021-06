Estilo "deco"

En estos tiempos de pandemia, es muy importante tener claro cómo vamos a decorar la casa.

puedes intercambiar y adaptar al mes que mejor te vaya, y que convertirán tu hogar en el lugar más apetecible, saludable y confortable del mundo. a?

Lo primero que tienes que hacer es ordenar en profundidad.

Y retirar todo lo que no usas, no tiene nada que ver contigo o no ha superado el trote de los más pequeños de la casa.

AMAR TU CASA

Porque, posiblemente solo tengas esa, y debido a la situación vas a pasar mucho tiempo juntas. Ámala tal y como es, con sus defectos y sus virtudes, intentando corregir los primeros y potenciar los segundos.

Es un buen momento para reeducarte en vida hogareña y solucionar, por ejemplo, los problemas de aislamiento cambiando las ventanas.

DORMITORIO

Prestar atención al dormitorio.

El dormitorio, en general, y la cama, en particular, han adquirido un nuevo rol en la vivienda, que le ha permitido tirar los tabiques y sumarse, en parte, a la vida social.

Por eso, necesitas una cama, donde puedas soñar, hablar o escribir un post de Instagram cómodamente instalada entre sábanas agradables, que dan calor, pero no te hacen sudar; y tumbada, recostada o sentada en el colchón perfecto, ese que se adapta a tu cuerpo, necesidades y estilo de vida.

TENDENCIAS

Decir adiós a ciertas tendencias y dar la bienvenida a otras.

Como los pufs de terciopelo y latón o el gotelé de las paredes.

Los primeros fueron un auténtico boom, pero después de verlos en todas las estancias de la casa y en todos los rincones, sin duda, se merecen un descanso, o al menos pasar a un segundo plano.