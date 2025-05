Conmemoración del Día de la Victoria en Europa

LONDRES (AP) — Aunque el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa supuso uno de los días más felices que ha vivido el continente, el 80mo aniversario del Día de la Victoria en Europa, que se conmemora el jueves, está tan marcado por el espectro de los conflictos actuales como por la celebración de la derrota del mal supremo.

La Alemania nazi de Hitler finalmente se rindió después de dedicar media década a invadir otras potencias europeas y propagando un odio racial que condujo al genocidio, el Holocausto y el asesinato de millones de personas.

Esa rendición y la explosión de esperanza por una vida mejor se celebran con desfiles en Londres, París y ciudades en toda Europa, mientras que hasta los líderes de los antiguos archienemigos vuelven a unirse.

Alemania misma expresó nuevamente su gratitud por el cambio que el 8 de mayo de 1945 trajo al mundo y a ella misma.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Fueron los alemanes quienes desataron esta guerra criminal y arrastraron a toda Europa con ellos al abismo", dijo al Parlamento el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. "Hoy, 80 años después, seguimos agradeciendo profundamente a los soldados aliados y a los movimientos de resistencia europeos que reunieron todas sus fuerzas y soportaron grandes pérdidas para derrotar al régimen nazi".

Un panorama sombrío

Sus comentarios subrayan que los antiguos enemigos europeos pueden prosperar, hasta elpunto en que la Unión Europea, compuesta por 27 naciones, incluso ganó el premio Nobel de la Paz, pero el panorama se volvió sombrío el año pasado.

Los cadáveres siguen acumulándose en Ucrania, donde la invasión a gran escala lanzada por Rusia en 2022 derivó en la peor guerra que se ha librado en el continente desde 1945. El ascenso de la extrema derecha en varios estados miembros de la UE somete los principios democráticos fundacionales del bloque a una presión cada vez mayor.

"No celebramos este 8 de mayo con un espíritu de calma y seguridad. Porque podemos ver que la libertad no es el gran final de la historia", advirtió Steinmeier. "Por lo tanto, ya no necesitamos preguntar: ¿Nos liberó el 8 de mayo?, sino ¿cómo podemos mantenernos libres?"

Tales advertencias hacen que este insólito período de paz en Europa sea todo menos un hecho.

Hasta la OTAN, la alianza militar transatlántica que garantizó la paz en Europa bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos y su poderío militar, sufre tensiones internas pocas veces vistas desde su creación.

El presidente alemán, quien tiene un papel mayormente simbólico pero encarna la resolución moral de la nación, también lanzó una crítica no tan velada a la administración estadounidense del presidente Donald Trump, diciendo que la forma en que Estados Unidos se aleja del orden internacional "es un shock de una escala completamente nueva".

Aportaciones de Estados Unidos al esfuerzo de guerra

Estados Unidos fue fundamental para cambiar el rumbo de la guerra en Europa, al invadir, junto con los Aliados, las playas de Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944, en el Día D, en lo que resultó ser el punto de inflexión de la guerra en Europa que condujo inexorablemente a la invasión de Alemania y a la derrota de Hitler.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump proclamó el jueves como un día para que Estados Unidos celebre la victoria en la Segunda Guerra Mundial, insistiendo en que el país debería reconocer mejor su papel esencial en la guerra.

"¡Vamos a empezar a celebrar nuestras victorias de nuevo!" dijo.

La guerra se prolongó más allá de Europa, especialmente en el Pacífico contra Japón, pero incluso Taiwán se unió a la conmemoración del día por primera vez, destacando las amenazas actuales. En lugar de Rusia, se centró en China, su rival inmediato. China reclama Taiwán como parte de su territorio y ha prometido que será anexado por la fuerza si es necesario.

"La agresión militar contra otro país es un crimen injusto que está destinado a fracasar", dijo el presidente taiwanés Lai Ching-te.

Agregó que Taiwán y Europa "enfrentan ahora la amenaza de un nuevo bloque autoritario".

Conmemoraciones en Europa

Las conmemoraciones se han sucedido durante toda la semana en Europa, con Gran Bretaña a la cabeza. La difícil situación de Ucrania en su lucha contra Rusia también ocupó un lugar central en ese país.

"La idea de que todo esto era solo historia y que de alguna manera ahora no importa, es completamente errónea", señaló el primer ministro británico, Keir Starmer. "Esos valores de libertad y democracia importan hoy".

En Londres se celebró una misa en la abadía de Westminster, donde la familia real dedicó un tiempo a charlar con los veteranos, inclinándose para escuchar a los de mayor edad, sentados en sillas de ruedas, muchos de los cuales ya se habían reunido con los miembros de la realeza en ceremonias anteriores.

En París, se espera que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presida una ceremonia en la Tumba del Soldado Desconocido en el Arco de Triunfo.

Y en Berlín, el canciller, Friedrich Merz, volverá a hacer hincapié en la remodelación de Alemania hasta convertirse en un faro de la democracia europea al depositar una ofrenda floral en el principal monumento a las víctimas de la guerra y la tiranía.

Y, de forma simbólica, Rusia y su presidente, Vladímir Putin, estarán totalmente desincronizados con el resto de Europa: celebrarán su Día de la Victoria un día después con un gran desfile militar en la Plaza Roja, en el centro de Moscú, para conmemorar la enorme contribución soviética a la caída de la Alemania nazi.